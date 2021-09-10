Туризм

«Гействуй!»: Тимура Родригеза впечатлило граффити на крепостной стене Пскова

Ведущие тревел-шоу «Орла и Решки. Россия» Тимур Родригез и Регина Тодоренко приехали в Псков сегодня, 27 сентября. Такая информация появилась в Instagram-аккаунтах телезвезд.

Тимур Родригез выложил сторис, где рассказал о граффити, которое он увидел на крепостной стене в Пскове.

«Ребята, даже не знаю, что сказать. Лучше показать. Я тут такой слоган увидел на стене... Вот он этот слоган, ребят (на стене написано "гействуй" - ред.). И его никто не переделывал. Не то, чтобы было написано "действуй", и кто-то "д" на "г" исправил, а сразу, с нуля — бери и гействуй! Не стесняйся, типа, что ты ждешь, гействуй! Не лежи либо лежи и гействуй! Либо встань и гействуй! А вы говорили, мы не прогрессивные... Максимально прогрессивные! На древней стене такой прогрессивный лозунг! Только вот я не понимаю, что мне делать-то?.. Я как-то уже к женщинам прикипел за последние много лет, двое детей. И что теперь делать?» - поделился он.

Также Тимура Родригеза впечатлил ларек с шавермой на псковском вокзале: «Смотрите, что тут есть! Шавуха №1!».