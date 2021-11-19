Вторую часть программы о псковских достопримечательностях покажут на телевидении

Вторая часть программы «Страна чудес» о Псковской области выйдет на телеканале ТВЦ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в туристском информационном центре региона.
Напомним, что 14 ноября вышла первая часть программы о Пскове. Съемочная группа проекта на протяжении трех дней в августе создавала материал про регион.
«Мы показали создателям передачи Псков, псковские монастыри, Ореховно, сето, Мальскую долину, Изборск, "Медовый хуторок", настоящую псковскую кухню, кузнечное дело и не только», - добавили в ТИЦ.
Вторая часть программы выйдет на канале ТВЦ 28 ноября в 10:50.
Сотрудники центра приглашают зрителей к активному обсуждению впечатлений от выпуска в комментариях.