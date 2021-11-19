Туризм

Вторую часть программы о псковских достопримечательностях покажут на телевидении

Вторая часть программы «Страна чудес» о Псковской области выйдет на телеканале ТВЦ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в туристском информационном центре региона.

«"Страна чудес" - это проект о путешествиях по России, задача которого найти на просторах страны все самое интересное, дать практические советы путешественникам и познакомить зрителей с достопримечательностями городов. Журналист и путешественница Ирина Бажанова объехала весь мир в поисках впечатлений, но на карте ее странствий белым пятном осталась родина. Она отправляется исследовать страну, где так много "чудес": природных и архитектурных, культурных и этнографических», - рассказали в туристском информационном центре.

Напомним, что 14 ноября вышла первая часть программы о Пскове. Съемочная группа проекта на протяжении трех дней в августе создавала материал про регион.

«Мы показали создателям передачи Псков, псковские монастыри, Ореховно, сето, Мальскую долину, Изборск, "Медовый хуторок", настоящую псковскую кухню, кузнечное дело и не только», - добавили в ТИЦ.

Вторая часть программы выйдет на канале ТВЦ 28 ноября в 10:50.

Сотрудники центра приглашают зрителей к активному обсуждению впечатлений от выпуска в комментариях.