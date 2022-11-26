Туризм

Новый туристический маршрут «Гдовская Ассоль» создадут в Псковской области

Новые муралы появятся в Гдове. К 700-летию города будет реализован новый туристический маршрут «Гдовская Ассоль», сейчас художник разрабатывает эскиз. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

Фото: газета «Гдовская заря»

«Название выбрано неслучайно. В этом году исполнилось 100 лет произведению "Алые паруса" – Александр Грин завершил свою работу над книгой 23 ноября 1922 года. Произведение он посвятил своей жене Нине, которая родилась в Гдове», - отметил Михаил Ведерников.

Масштабная работа по созданию муралов продолжается и в Пскове, до конца года фасады жилых домов украсят 12 картин, продолжил губернатор.

«Сквозной темой стала коллекция картинной галереи Псковского музея-заповедника. Проект реализуется по двум туристическим маршрутам, на каждом из которых будет 6 муралов», - рассказал он.

Так, на маршруте «Городская галерея "Запсковье"» на фасадах домов появились картины Шишкина, Рождественского, Айвазовского, Купцова, Лепо́рской. Сейчас приступают к нанесению последнего мурала на этом маршруте по адресу: Инженерная, 62, где будет изображена картина Сверчкова «На охоте».

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Другой маршрут - «Городская галерея "Завеличье"». «Там уже можно увидеть картины Григорьева, Неменского, Аникиенка. В скором времени приступят к работе по адресам: Коммунальная, 44 и Коммунальная, 15», - добавил глава региона.