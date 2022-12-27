Туризм

Событийный календарь на 2023 год представил Туристский информационный центр Псковской области

Событийный календарь на 2023 год представил Туристский информационный центр Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

«Псковская область – уникальный регион на Северо-Западе России, который богат своим историко-культурным наследием, а также знаменит событийными мероприятиями всероссийского масштаба. Это и международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках, и Дни Пушкинской поэзии и Русской культуры в Пушкинских горах, и фестивали средневековой и военно-исторической реконструкции в Самолве, Изборске, Острове, Пскове», - рассказали в ТИЦ.

Туристский информационный центр Псковской области подготовил событийный календарь на 2023 год. Там можно найти информацию о культурных, памятных, праздничных, театральных, гастрономических и спортивных мероприятиях.

В календаре есть информация о событиях не только самых масштабных и брендовых, но и районных, городских, деревенских, которые отражают традиции и культуры всех уголков Псковской области.

Календарь доступен на официальном туристическом портале Псковской области по ссылке.