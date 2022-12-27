Туризм

Власти Риги вводят отложенный из-за пандемии туристический налог

Власти Риги с 1 января ввели отложенный из-за пандемии туристический налог, который будут платить средстве размещения (отели, гостиницы, хостелы).

«С 1 января 2023 года в Риге, как и во многих других городах Европы и мира, с туристов начали взимать так называемую туристическую пошлину», — цитирует РИА Новости сообщение портала Delfi.lv.

Налог, по данным портала, составляет евро за каждую ночь пребывания одного гостя, но не более 10 евро. При этом за несовершеннолетних платить пошлину не надо. Полученные средства должны будут направить на «реализацию проектов, поддерживающих туризм или развитие туристической инфраструктуры и способствующих международной узнаваемости» Риги.

Отмечается, что аналогичная пошлина существует в других популярных туристических городах, таких как Берлин, Амстердам, Рим, Венеция, Вена, Брюссель, Лиссабон. Власти Риги планировали ввести налог с 2021 года, но из-за падения потока туристов на фоне пандемии отложили это решение.

Ранее Федерация турецких отельеров предупредила о возможном росте цен на туры в Турцию в случае введения налога для посетителей гостиниц. Согласно заявлению организации, новая пошлина в комплексе с ростом стоимости содержания отелей приведет к потере около 20% прибыли, и эти убытки, вероятно, будут компенсироваться за счет туристов.