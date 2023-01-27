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Туризм

В Турции могут находиться до 45 тысяч российских туристов

07.02.2023 16:45|ПсковКомментариев: 0

В настоящее время на востоке Турции могут находиться до 45 тысяч российских организованных и независимых туристов. Такие данные приводит Ассоциация туроператоров России (ATOР).

По оценкам аналитической службы организации, около 25-30 тысяч российских туристов могут быть сконцентрированы в Стамбуле, около 12-15 тысяч российских туристов - на курортах Анталии, а сотни туристов - на побережье Эгейского моря и горнолыжных курортах Турции, сообщает RuNews24.

В ассоциации отметили, что случаев отмены путевок туроператоров в Турцию не зафиксировано, обстановка в местах отдыха туристов спокойная.

Ранее сообщалось о гибели россиянина в результате турецкого землетрясения.

Напомним, 6 февраля произошло мощное землетрясение в Турции и Сирии. Количество погибших в этих странах в результате землетрясения достигло пяти тысяч человек.

Подземные толчки ощутили на себе жители Абхазии, Грузии, Казахстана, Пакистана, Ливана, Армении, Гренландии и Израиля, колебания были зафиксированы в Краснодарском крае и республиках Северного Кавказа.  

Теги: #Турция #землетрясение
Источник: Псковская Лента Новостей
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