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Туризм

Лариса Семашко о победе на конкурсе «Лучший ТИЦ России»: Это каждодневный труд моих работников и коллег

15.03.2023 18:58|ПсковКомментариев: 0

О победе на конкурсе «Лучший Туристский информационный центр России» в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказала руководитель ТИЦ Псковской области Лариса Семашко. 

Фото здесь и далее: Лариса Семашко / «ВКонтакте»

«Это каждодневный труд моих работников и коллег по информированию наших туристов и продвижению региона. Стремились мы давно. В прошлом году в одной из номинации были поощрены дипломом "ТИЦ — прорыв 2021 года". В этом году нам очень приятно, что стали победителями, получили диплом "Лучшего ТИЦ России - 2022". Центр много делает в плане информирования туристов и ведения социальных сетей, нашего сайта - туристического портала, где дается очень много информации для туристов, гостей и, конечно, жителей Псковской области. Это и печатная продукция, работа со средствами массовой информации, и организация инфотуров для наших блогеров и журналистов, которые продвигают нашу Псковскую область, и проведение мероприятий для школьников, детей, и жителей старшего поколения, участие в международных выставках. Это все дает плюс нашему Туристскому информационному центру», - сказала Лариса Семашко.

По ее словам, псковский ТИЦ старается принимать участие во всех мероприятиях, касающихся туризма и его продвижения. 

«Самое главное – это люди, с которыми мы работаем, и бизнес-сообщество, которое помогают. Это призы и подарки, которые получают наши туристы. И, конечно, это наши федеральные музеи: Пушкинский музей-заповедник, Псковский музей-заповедник, музей-заповедник "Изборск", а также два национальных федеральных парка. Это все те, кто имеют прямое отношение к развитию и продвижению туризма на территории и за пределами Псковской области», - продолжила она.

Лариса Семашко поблагодарила всех причастных, кто продвигает туристический потенциал региона.

«Хочется поблагодарить и студентов, и преподавателей, с которыми мы работаем, жителей Псковской области. Они также продвигают туристический потенциал в своих социальных сетях и рассказывают обо всем. Можно похвалить и наши муниципалитеты, которые активно участвуют во всех наших программах, презентациях, представляя свой туристический потенциал на площадке нашего офиса», - заключила она.

Теги: #ТИЦ
Источник: Псковская Лента Новостей
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