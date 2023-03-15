Лариса Семашко о победе на конкурсе «Лучший ТИЦ России»: Это каждодневный труд моих работников и коллег

О победе на конкурсе «Лучший Туристский информационный центр России» в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказала руководитель ТИЦ Псковской области Лариса Семашко.
Фото здесь и далее: Лариса Семашко / «ВКонтакте»
По ее словам, псковский ТИЦ старается принимать участие во всех мероприятиях, касающихся туризма и его продвижения.
«Самое главное – это люди, с которыми мы работаем, и бизнес-сообщество, которое помогают. Это призы и подарки, которые получают наши туристы. И, конечно, это наши федеральные музеи: Пушкинский музей-заповедник, Псковский музей-заповедник, музей-заповедник "Изборск", а также два национальных федеральных парка. Это все те, кто имеют прямое отношение к развитию и продвижению туризма на территории и за пределами Псковской области», - продолжила она.
Лариса Семашко поблагодарила всех причастных, кто продвигает туристический потенциал региона.
«Хочется поблагодарить и студентов, и преподавателей, с которыми мы работаем, жителей Псковской области. Они также продвигают туристический потенциал в своих социальных сетях и рассказывают обо всем. Можно похвалить и наши муниципалитеты, которые активно участвуют во всех наших программах, презентациях, представляя свой туристический потенциал на площадке нашего офиса», - заключила она.