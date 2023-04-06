Туризм

Гости невельского санатория «Голубые озёра» могут бесплатно продлить путёвку

Конкурс на лучшую фотографию, сделанную на территории здравницы, запускают в санатории «Голубые озёра» в Невельском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном совете профессиональных союзов.

«В качестве подарка победителю мы добавим к санаторно-курортной путевке 3 дня, а если у вас оздоровительная путевка – 5 дней совершенно бесплатно! Путевка должна быть до конца текущего года и длительностью от 5 дней и более. Если победителю потребуется замена железнодорожных билетов, мы поможем в этом вопросе», - рассказали в администрации санатория.

Условия участия:

открытая страница участника и личные сообщения;

участник должен быть подписан на сообщество;

прикрепить фото в комментариях под записью (природа, коты, утки, лебеди, закаты, восходы и другое);

поделится записью у себя на стене и не удалять до подведения итогов конкурса;

страница участника не должна вызывать подозрений в недостоверности;

запись на стене участника должна быть первой на момент подведения итогов конкурса.

Итоги конкурса подведут 20 апреля. Подарок получит участник, набравший больше всех лайков под комментарием с фотографией из санатория.

Перед участием необходимо ознакомиться с положением о проведении фотоконкурса по ссылке.