Туризм

Небольшим городам не нужны гостиницы на 120 номеров — Виктор Остренко

Уменьшение номерного фонда при выдаче льготных инвестиционных кредитов на восстановление исторических усадеб для дальнейшего их приспособления в сфере гостинично-туристских услуг дает равные права и возможности для инвесторов. Такое мнение озвучил заместитель председателя Псковского областного Собрания Виктор Остренко в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Наша инициатива связана с тем, чтобы мы более чутко подошли к тем государственным регуляторам, которые стимулируют инвестирование средств. Мы понимаем, что большая часть регионов Серебряного кольца сегодня окажется за бортом. В связи с этим взяли на себя такую инициативу, направили обращение председателю правительства – пересмотреть эти правила (выдачи льготных кредитов для инвесторов — ред.). Не отрицаем такой критерий, как не ниже "трёх звезд", это уже общепринятый стандарт качества для бизнеса и для условий размещения. Все остальные параметры хотели бы, чтобы были изменены. Уменьшение номерного фонда дает равные права и возможности для инвесторов участвовать в подобного рода проектах, привлекая льготные кредиты», – сказал Виктор Остренко.

Уменьшение номерного фонда будет стимулировать развитие инфраструктуры в небольших регионах, например в Псковской области, считает он.

«Мы все прекрасно понимаем, что в таких небольших городках как Печоры, Гдов, Остров, Себеж нет необходимости создания такого большого количества номеров. Достаточно сделать небольшой частный гостевой дом, бутик-отель, который будет прекрасен в своем воплощении. Он будет выполнять ту самую задачу, которую ставят перед собой эти правила государственного регулирования и стимулирования инвестиций в сектор туризма и сектор гостеприимства. В этом вопросе мы надеемся, что нас правительство услышит и пойдет навстречу», – добавил вице-спикер.

Напомним, на данный момент одним из наиболее эффективных способов сохранения объектов культурного наследия является их реставрация и приспособление силами инвесторов. Государство поддерживает такие проекты, субсидируя банкам выданные льготные кредиты, однако, существующие критерии ограничивают участников категорией будущего отеля не ниже «трёх звезд», площадью не менее 5000 квадратных метров или номерным фондом от 120 номеров.