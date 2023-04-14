Туризм

Навигация на Талабские острова стала более удобной — Наталья Федорова

Глава Псковского района Наталья Федорова рассказала про востребованность водных туров на Талабские острова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Развитие внутреннего туризма для Псковского района - это перспективное направление, а в прошлом году навигация на Талабские острова, например, уже осуществлялась тремя катерами», - уточнила глава Псковского района.

Напомним, в период навигации в прошлом году пассажирские катера «Талабск», «Ян Залит» и «Иван Белов» перевезли более 8,7 тысячи человек по водному маршруту между Талабскими островами и материковой частью Псковского района.

Большую часть всего пассажиропотока в прошлом году взяли на себя новые катера «Ян Залита» и «Иван Белов», запуск которых состоялся в июле 2022 года, которые перевезли более 6 тысяч человек.

Новые катера осуществляли как регулярное транспортное сообщение, так и коммерческие рейсы.

Направление на Талабские острова востребовано у жителей района и туристов. Благодаря запуску новых катеров официальный пассажиропоток на Талабы увеличился почти в два раза.

Талабские острова – одни из немногих заселённых островов в России, где соединяются удивительная красота природы и духовные традиции, многовековая история и легенды. Острова находятся в юго-восточной части Псковского озера, к северу от места впадения в озеро реки Великой, и всего в 25 км к северо-западу от Пскова.