Туризм

Глэмпинг «Князь Гвидон» в Пушкиногорском районе начнет свою работу в августе

Глэмпинг «Князь Гвидон» в Пушкиногорском районе начнет свою работу в августе. Об этом сообщила председатель комитета по туризму Псковской области Марина Егорова в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Марина Егорова / Telegram

В дополнение к уже функционирующим домикам, возведенным собственником, при помощи грантовой поддержки государства тут создаются 10 модулей на 30 койко-мест.

«Среди форматов домиков встречаются достаточно необычные варианты – а-фреймы и сферы. К августу текущего года объекты будут введены в эксплуатацию и примут гостей», - рассказала Марина Егорова.

А в Псковском районе реализуется проект «Курортный отель "Берег"», предусматривающий создание 10 модулей на 20 койко-мест. На прилагающей территории благодаря грантовой поддержки комитета по туризму Псковской области благоустроен пляж, созданы детская и спортивная площадки, которые пользуются большим спросом у отдыхающих.