Туризм

Самолетом, поездом, автомобилем…

Внутренний туризм является одной из важнейших составляющих современной экономики, эта сфера помогает привлекать дополнительные средства в местные бюджеты, а следовательно, улучшать качество жизни населения. Псковская область - прямое тому доказательство, ведь за последние годы благодаря развитию туристической отрасли регион заметно преобразился и стал комфортнее не только для гостей, но и для самих жителей.

Псковская Лента Новостей выяснила, как изменился турпоток за последние годы, как этому поспособствовала пандемия, какие «магниты» притягивают путешественников, и чего им по-прежнему не хватает.

Рекордные показатели

С каждым годом туристический поток в Псковскую область стабильно растёт. Губернатор Михаил Ведерников, выступая с отчётом перед депутатами областного Собрания, привёл данные статистики: в 2017-м году регион посетили порядка 375 тысяч человек, а в 2022-м - уже 450 тысяч, что на 5% больше, чем в 2019 году и на 19% больше 2021-го. Таким образом, за последние 6 лет показатели выросли на 16,7%. Уже в 2019-м область впервые преодолела отметку в 1 млрд рублей налоговых отчислений в сфере туристической деятельности.

Чуть менее радужным стал пандемийный период: в 2020 году в Псковскую область приехали всего 257 тысяч туристов. Пострадавшую отрасль стимулировали различными мерами поддержки: туроператорам возмещали затраты на оформление договоров страхования и банковской гарантии, гостиницам - оплату коммунальных услуг.

При этом, по наблюдениям экспертов, неблагополучное со всех сторон время оказалось весьма продуктивным для отрасли. «Мы один из немногих, а может, и единственный регион, который даже период пандемии использовал во благо развития туризма», - констатировала президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «Астур» Гелена Самохвалова. Она пояснила, что отсутствие большого потока гостей позволило области провести очень много административной работы, в том числе по организации субсидированных рейсов из псковского аэропорта. И, как только сняли ограничения, у псковичей появилась возможность посещать южные и другие регионы России, а у людей с разных концов страны - добираться в Псковскую область авиапутем.

«Это очень позитивный момент, потому что 50 процентов туризма - это транспортная составляющая и доступность. Можно долго говорить о богатом наследии, историко-культурном потенциале. Но, если до того или иного места не добраться, либо это долго и дорого, то о развитии туризма не может быть речи. В нашем регионе транспортная логистика развита достаточно хорошо», - считает Гелена Самохвалова.

Проблему транспортной доступности начали решать ещё в 2018 году. Тогда возобновили авиасообщение, запустили первые «Ласточки» между Псковом и Петербургом. «Это проекты, которыми сегодня активно пользуются большинство жителей Псковской области и наши многочисленные гости и туристы», - констатировал глава региона на сессии областного Собрания. Он напомнил, что когда-то многие скептики ставили под сомнение планы по развитию транспортной системы в регионе, особенно в части воздушных путей. Очевидно, что они оказались неправы: на данный момент Псков связан авиасообщением не только с Москвой, но Калининградом, Минеральными Водами и Сочи. С 19 июля начнут летать самолеты по первому международному авиарейсу Минск – Псков — Минск.

За 2018-й год псковский аэропорт принял 6 тысяч пассажиров. В прошлом году - уже 120 тысяч. С начала текущего года их число составляет более 50 тысяч, планируется преодолеть планку в 150 тысяч пассажиров.

Отдых с комфортом

Важно и создание наземной инфраструктуры на территории самого региона, особенно в наиболее полюбившихся туристам местах. Так, в рамках туристско-рекреационного кластера «Псковский» полностью обновили улицу Калинина с примыкающими Детской, Георгиевской, Красных Просвещенцев, улицу Свердлова и прилегающие парковые зоны. Завершена реконструкция первой очереди улицы Леона Поземского, в рамках которой тоже появились современные парковые зоны, детские площадки и скейт-парк.

По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» к нормативам приводят маршруты к популярным достопримечательностям и уникальным природным комплексам по всей области. Только в этом сезоне обновят 12 км трассы «Граница с Эстонской Республикой - Печоры - Изборск» в Печорском районе, через которую проходит маршрут к Псково-Печерскому монастырю и древней крепости в Старом Изборске. Также дорожники приведут в порядок 12 км дороги Новгородка - Пушкинские Горы в Пушкиногорском районе, ведущей к одной из главных туристических точек региона - музею-заповеднику А. С. Пушкина «Михайловское».

А для того, чтобы гости не заблудились, разработана концепция системы туристской навигации и ориентирующей информации. В этом году на средства областного бюджета в регионе установят порядка 300 навигационных знаков.

Директор Туристского информационного центра Псковской области Лариса Семашко подтвердила, что такая работа уже ведётся. «Навигация должны быть и в городах, и на автодорогах - на федеральных трассах она уже устанавливается», - рассказала она и обратила внимание на важность этой работы. Ведь туристы едут отовсюду: из Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Твери, Казани, Екатеринбурга, Уфы, Чебоксар и других городов, а также из-за рубежа.

В 2022-м году в Псковскую область прилетели и приехали рекордное количество туристов. Экскурсантов, которые приехали в регион без ночёвки, чтобы посетить объекты показа, стало больше почти на 50% - всего 2 млн человек. Это на 33% больше, чем в 2019 году, и на 46% больше, чем в 2021-м.

Власти рассчитывают на стабильный рост показателей в будущем, к примеру, в планах к 2028-му году выйти на турпоток в 680 тысяч - количество людей, которые бронируют места в гостиницах и отелях, тоже растёт.

По мнению Ларисы Семашко, на это влияет множество факторов, среди которых, помимо выше перечисленных, - участие региона в международных выставках, продвижение через СМИ, сотрудничество с федеральными телеканалами и зарубежными журналистами.

Важно и то, что строятся новые гостиницы, отели. Всего с 2017 года в регионе появилось 5 современных коллективных средств размещения, в том числе автокемпинг и спортивно-туристический комплекс «Раздолье», гостиничный комплекс «Двор Подзноева» и другие. А в текущем году откроются 105 гостиничных модулей на 276 койкомест в Псковском, Печорском, Пушкиногорском, Великолукском районах.

В прошлом году на средства федерального бюджета были реализованы 16 общественных инициатив, подразумевающих создание, развитие пляжей и прибрежных зон, а также строительство глэмпингов и кемпингов.

«Об этом многие забывают, а это действительно важно. Не все могут в силу объективных обстоятельств выехать к морю, провести свой отпуск в южной части страны. А наш регион и погодные условия позволяют. У нас край «тысячи озер», и теперь мы можем предложить культурный, оформленный, организованный рекреационный отдых и оздоровление у воды. Как для псковичей, так и для гостей региона», - подтвердила Гелена Самохвалова.

Туристические «магниты»

«За последние три года, которые я работаю в туристической отрасли, всё кардинально изменилось в лучшую сторону. Очень много отреставрировано объектов культурного наследия, преобразился город Псков, его архитектура, улицы, информационное сообщение», - вынесла вердикт Лариса Семашко.

Она также отметила районы, которые значительно продвинулись в туристическом плане - Великолукский, Порховский, Гдовский, Себежский, Пушкиногорский. Другие муниципалитеты тоже не отстают, активно участвуют в презентациях в ТИЦ и привлекают туристов.

Так, Остров может похвастаться реконструированными цепными мостами XIX века. А Красногородский район - Городищем на берегу реки Синей и усадьбой А. Н. Пещурова, опочецкого уездного предводителя дворянства. Недавно новый туристический объект открылся в Печорском районе: деревенская галерея «Дом в Броду. Выставка истории жителей мельничной деревни» расположилась в старинном доме крестьянина Ф. А. Лермонтова, отреставрированном в конце 2022 года.

В Великих Луках продолжается реконструкция Городского парка культуры и отдыха. Для жителей и гостей южной столицы с 2019 года доступен новый туристический «магнит»: многофункциональный гостинично-развлекательный центр «Луки-Парк», построенный крупным инвестором. Там располагается первый в регионе «Динопарк» с фигурами древних динозавров в натуральную величину, семейные аттракционы и современное «Колесо обозрения».

А в Гдовском районе в 2021 году на берегу Чудского озера в деревне Самолва открыли мемориальный комплекс «Александр Невский с дружиной». Строительство монумента приурочили к 800-летию со дня рождения русского князя. Кстати, в прошлом году экскурсионный маршрут «Александр Невский – имя России» получил статус национального. Такого же звания удостоен «С грохотом по фермам, или Глаза страшатся, а руки делают». Власти подчёркивают: наличие национальных туристских маршрутов в регионе дает возможность привлекать федеральные средства нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», которые идут на развитие отрасли.

Привлекают путешественников не только достопримечательности и известные имена, но и местные сыроварни, сидродельни и даже улиточная ферма. Любители гастротуризма едут в Псковскую область за качественными натуральными продуктами, на экскурсии и дегустации.

Не менее популярен сельский туризм - сейчас в регионе насчитывается порядка 50 объектов, где можно окунуться в деревенскую жизнь, познакомиться с крестьянским бытом, испробовать домашние блюда, только вынутые из русской печи.

В рамках развития детского туризма Псковская область с 2016 года участвует в федеральном проекте «Моя Россия». За 7 лет 5 тысяч школьников проехали по туристическим маршрутам региона.

Событийный туризм тоже возрождается после пандемийного застоя. Очень многие культурные мероприятия, музыкальные и другие фестивали давно перешли в разряд ежегодных.

«Сейчас всё встаёт на круги своя. Последствия ограничений непросты: были потеряны кадры, масштабность мероприятий. Но это лето у нас достаточно насыщенное, как непосредственно на территории города Пскова, так и в области. Что ни выходные, везде проходят всяческие событийные мероприятия. Наш Туристский информационный центр их хорошо освещает, в том числе на другие регионы, откуда приезжает очень много гостей», - заметила Гелена Самохвалова.

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Последствия пандемии и нехватка мест

И именно здесь кроется ложка дёгтя: всех этих людей порой некуда селить. Как и в ряде других регионов, в Псковской области всё ещё не хватает мест размещения. «Я знаю, что в процессе реализации находится ряд инвестпроектов по строительству коллективных средств размещения. В летний период у нас, как всегда, не хватает коллективных мест размещения. Прежде всего, это касается Пскова, Пушкинских Гор, Печор - крупных туристических объектов. Но, думаю, что мы справимся, с каждым годом выделяется всё больше средств».

Также присутствует дефицит наземного туристического транспорта, что отчасти связано с пандемией. В тот период многим людям, оформившим туристические автобусы в лизинг или в кредит, пришлось их продать. «Транспортная составляющая у нас очень страдает. Все туроператоры подтвердят, что практически каждые выходные мы сталкиваемся с этой проблемой: спрос есть, а автобусов нет», - пояснила президент Ассоциации «Астур».

Коронавирус породил и нехватку кадров в сфере туризма. Тогда многие обученные рестораторами и отельерами специалисты были вынуждены сменить место работы. Теперь требуется время, чтобы обучить новое поколение, пришедшее в отрасль. «Но тот, кто приходит, работает хорошо. Сервис, конечно, не имеет пределов совершенствования. Но мы регулярно делаем срезы по гостям ресторанов, кафе, отелей, и на наш регион нет массовых жалоб, как на многие другие. Мол, «мы раньше ездили в Турцию и Европу, а здесь всё не так». За что хочу поблагодарить и коллег, и всех работников. Мы стараемся. Хотя кадровый голод имеет место быть», - добавила Гелена Самохвалова.

Помимо того, ей, как искусствоведу по первому образованию, «больно смотреть» на некоторые объекты культурного наследия, которые находятся в удручающем состоянии.

Туристическое и бизнес-сообщество постоянно поднимает этот вопрос, но он находится в ведении регионального комитета по охране объектов культурного наследия. «Это их прямая обязанность - общаться с министерством культуры, с федеральными структурами и аргументированно доказывать, даже требовать выделения средств. Потому что региональный бюджет не то, что не может физически, он даже права не имеет этим заниматься», - заметила Гелена Самохвалова. Она также уверена, что здесь важны активность и гражданская позиция работников, задействованных непосредственно на объектах культурного наследия: в регионе есть ряд интереснейших мест, усадеб, а «музейные работники сидят и никаким образом не поднимают этот вопрос даже перед своими местными властями».

Лариса Семашко добавила, что у всех на слуху объекты, которые надо восстанавливать. В качестве примера она привела усадьбу Волышово в Порховском районе, дом Родзянко в Усвятском районе. «Мы надеемся, что эти объекты войдут в туристические маршруты по Псковской области. Вопрос о выделении средств рассматривается», - подытожила Лариса Семашко.

Очевидно, что Псковская область постепенно меняется в лучшую сторону, в том числе с точки зрения туристической привлекательности. Как и в других сферах, проблем по-прежнему хватает, но надежда на разрешение хотя бы части из них в обозримом будущем всё же есть.

Ульяна Ловыгина