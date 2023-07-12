Туризм

ФАС выдала предостережение совладельцу Внуково из-за его слов о росте цен на билеты на 40%

Федеральная антимонопольная служба России выдала совладельцу Внуково Виталию Ванцеву предостережение. Это произошло после того, как jy заявил, что стоимость билетов на международные рейсы может вырасти в 2023 году на 40%.

В ФАС считают, что это заявление могло спровоцировать рост цен, сообщает «Коммерсантъ».

«ФАС выдала предостережение в связи с публичным заявлением о росте цен на авиабилеты. Подобные заявления могут быть восприняты как побуждение к действию по повышению цен хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на рынке реализации авиабилетов и авиаперевозок»,— говорится в сообщении на сайте ФАС.

Ранее сегодня, отвечая на вопрос РБК о том, какой рост цен на авиабилеты стоит ожидать в 2023 году, Виталий Ванцев предположил, что на международных рейсах рост цен может составить около 40%.

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Комментируя это заявление, замминистра Минтранса Игорь Чалик сказал, что оснований для такого роста цен нет. После этого ФАС и Генпрокуратура начали проверку авиакомпаний и аэропортов по всей России.