Туризм

Владимир Кузь: У Гдовского района есть огромный потенциал для развития туризма

Гдовский район развивается с туристической точки зрения. Такое мнение депутат Псковского областного Собрания по одномандатному округу №7 (Псковский и Гдовский районы), координатор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» в Псковской области Владимир Кузь выразил в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» (102.6 FM) 1 августа.

«Кроме объектов в сфере образования реализуется проекты по здравоохранению. Проведен ремонт Гдовской районной больницы, ремонт ФАПов и дороги. Можем добраться до Гдова по прекрасно отремонтированной дороге», - отметил Владимир Кузь.

По мнению депутата, точкой притяжения стал монумент Александру Невскому в деревне Самолве.

«Видим, как район развивается с туристической точки зрения. Это огромный потенциал», - заключил он.