Туризм

Названы самые популярные страны для отдыха осенью

Названы самые популярные регионы и страны, в которые самостоятельные российские туристы планируют отправиться в путешествие осенью, сообщает Туту.

Специалисты компании проанализировали данные бронирований авиабилетов пользователями и выяснили, что 85 процентов из них планируют путешествовать по России. Ближнее зарубежье привлекает 8,8 процента туристов, а дальнее – 6,2 процента.

Самые популярные города для осенних путешествий по РФ – Сочи, Москва, Санкт-Петербург, Минеральные Воды и Калининград, отметили эксперты. Далее расположились Махачкала, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и Владивосток, пишет РИА Новости.

Наиболее востребованные города ближнего зарубежья – Ереван, Баку, Ташкент, Гянджа, Самарканд, Бишкек, Астана и Минск.

Среди дальнего зарубежья наиболее востребованы Стамбул, Анталья и Тель-Авив. Далее в рейтинге популярности расположились Касабланка, Дубай, Бангкок, Пхукет и Даламан.