Туризм

Первый всероссийский конкурс туристического медиаконтента проходит в Псковской области

Региональный этап первого всероссийского юношеского конкурса туристического медиаконтента «ТурКор» стартовал в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы регионального этапа.

Организатором регионального этапа выступает проектный офис по детскому и молодёжному туризму Российского союза туриндустрии. Партнерами конкурса являются комитет по туризму Псковской области и Туристский информационный центр региона.

Цели конкурса:

выявить молодые медиаталанты в регионах России и поддержать их стремление к профессиональному развитию;

вовлечь молодое поколение в увлекательную игру по поиску новых интересных мест и объектов своего региона для формирования его туристической привлекательности; - сформировать медиабанк туристических ресурсов регионов России.

Номинации конкурса:

«Создано природой» - номинация для тех, кого вдохновляет природа родного края и им нравится искать и делиться с миром нерукотворными удивительными объектами.

«Создано человеком» - номинация, в которой участники смогут рассказать о рукотворных объектах и разжечь интерес туристов к локальным антропогенным чудесам.

«Создано с любовью» - номинация для тех участников, кто хочет попробовать свои силы в гастрономической туристической медиаиндустрии.

Проявить творческую свободу участники смогут, выбрав один из жанров своей конкурсной работы: фоторепортаж, видеорепортаж или эссе.

Конкурс юных медиа талантов проводится в двух возрастных категориях:

от 12 до 16 лет;

от 17 до 21 года.

Заявки принимаются до 30 сентября. Для этого необходимо заполнить анкету и ее прислать в личные сообщения группы конкурса.

Все участники регионального этапа получат дипломы. Создатели, чьи работы войдут в топ-50, получат бесплатную экскурсию с квестом по Пскову, а победители - призы и возможность продолжить участие в полуфинале Всероссийского юношеского конкурса туристического медиаконтента «ТурКор».

Победители и финалисты всероссийского конкурса смогут получить обучение в медиашколе и мастер-классы от ведущих экспертов. Самые талантливые участники смогут отправиться в поездку в рамках проекта «Больше, чем путешествие», а также стать участниками профессионального пресс-тура по одному из регионов страны.