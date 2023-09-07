Первый всероссийский конкурс туристического медиаконтента проходит в Псковской области

Региональный этап первого всероссийского юношеского конкурса туристического медиаконтента «ТурКор» стартовал в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы регионального этапа.
Организатором регионального этапа выступает проектный офис по детскому и молодёжному туризму Российского союза туриндустрии. Партнерами конкурса являются комитет по туризму Псковской области и Туристский информационный центр региона.
Цели конкурса:
Номинации конкурса:
Проявить творческую свободу участники смогут, выбрав один из жанров своей конкурсной работы: фоторепортаж, видеорепортаж или эссе.
Конкурс юных медиа талантов проводится в двух возрастных категориях:
Заявки принимаются до 30 сентября. Для этого необходимо заполнить анкету и ее прислать в личные сообщения группы конкурса.
Все участники регионального этапа получат дипломы. Создатели, чьи работы войдут в топ-50, получат бесплатную экскурсию с квестом по Пскову, а победители - призы и возможность продолжить участие в полуфинале Всероссийского юношеского конкурса туристического медиаконтента «ТурКор».
Победители и финалисты всероссийского конкурса смогут получить обучение в медиашколе и мастер-классы от ведущих экспертов. Самые талантливые участники смогут отправиться в поездку в рамках проекта «Больше, чем путешествие», а также стать участниками профессионального пресс-тура по одному из регионов страны.