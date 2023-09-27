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Туризм

Финал окружного этапа всероссийского конкурса «Туристический сувенир» проходит в Пскове

03.10.2023 10:53|ПсковКомментариев: 0

Финал окружного этапа СЗФО и ЦФО всероссийского конкурса «Туристический сувенир» проходит в Пскове с 3 по 7 октября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Всего на финал окружного этапа представлено 314 сувениров из областей двух округов России. Псковская область заявила 23 сувенира. 

«Рада всех приветствовать на гостеприимной псковской земле. Начинается большая туристическая неделя. Пройдут три окружных этапа всероссийских конкурсов. Сегодня мы открываем "Туристический сувенир". Большое количество мастеров приехало из разных регионов. Спасибо, что с такой ответственностью делаете работу и вкладываете душу в изделия», – выступила председатель областного комитета по туризму Марина Егорова. 

Она поблагодарила организаторов конкурса, пожелала участникам успехов и заслуженных побед. 

Председатель правления ФРОС Region PR, основатель федеральных туристических премий: Russian Event Awards, «Маршрут года», «Туристический сувенир», «МедиаТур» и Russian Travel Awards Геннадий Шаталов отметил, что эта неделя покажет единство, которое будет способствовать развитию внутреннего туризма. 

«Впервые проводим в таком гостеприимном городе Пскове. Этой неделей мы покажем единство для того, чтобы развивался внутренний туризм. Для сувениров важна история. Ни одно путешествие не проходит без того, чтобы люди не увезли частичку эмоций, созданную в изделиях. Предстоит сложный день. Вы не конкуренты, прежде всего вы учитесь друг у друга. Пора путешествовать по России за сувенирами, всё остальное - потом», – заключил он. 

 

В Пскове с 3 по 7 октября пройдут финалы окружных этапов Центрального и Северо-Западного федеральных округов сразу трёх премий: Russian Event Awards-2023, «Маршрут года» и «Туристический сувенир».

Теги: #туризм #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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