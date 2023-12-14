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Туризм

Узбекистан и Армения возглавили топ новогодних направлений у россиян

14.12.2023 22:00|ПсковКомментариев: 0

Продажи новогодних туров в этом году переживают активный рост по сравнению с прошлым, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии. Туристы все чаще оценивают поездки по стоимости и доступности прямых перелетов.

Директор департамента продвижения и рекламы BSI Group Иветта Вердиян подчеркнула, что лидеры по популярности для новогодних каникул уже определены. Узбекистан и Армения разделили первое место. Основные привлекательные факторы – прямые рейсы, адекватная стоимость и доступные внутренние расходы. При этом стоимость новогодних туров увеличилась минимально, не более чем на 10% по сравнению с другими периодами, пояснила Вердиян.

На втором месте в списке востребованных направлений – страны Европы и Япония. Франция и Италия привлекают больше всего туристов, но их стоимость традиционно выше на новогодние каникулы, пишет RuNews24

Если ранее многих смущали пересадки через третьи страны, то сейчас этот фактор перестал играть решающую роль. Самые распространенные пересадки происходят через Стамбул и Дубай, но стоимость таких маршрутов превышает 100 тысяч рублей на человека в обе стороны. Альтернативой являются пересадки через страны СНГ, что обходится дешевле, примерно 70-80 тысяч рублей. Однако билеты по доступным ценам быстро распроданы, и на декабрьские даты остались лишь ограниченные возможности.

На третьем месте по спросу остается Россия, особенно популярны семейные поездки в Карелию, к Деду Морозу.

Четвертое место занимают новогодние поездки в Стамбул с короткими турами, где туристы стремятся побывать в старинных местах, увидеть исторические памятники города, прокатиться по Босфору, совершить шопинг и насладиться местной кухней. Есть и спрос на более продолжительные поездки с посещением других достопримечательностей, таких как Памуккале и Каппадокия, подчеркнула Вердиян.

Теги: #туризм
Источник: Псковская Лента Новостей
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