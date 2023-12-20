Туризм

Итоги нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в регионе подвел псковский губернатор

Туризм и индустрия гостеприимства в Псковской области динамично развиваются благодаря национальному проекту, отметил губернатор Михаил Ведерников. Итоги национального проекта в регионе он подвел в своем Telegram-канале.

Глэмпинг «Князь Гвидон»

«Одним из масштабных проектов стала реконструкция улицы Леона Поземского в Пскове. Также созданы скейт-парк и парк "Строителей". Активно строятся модульные отели. Например, глэмпинг "Князь Гвидон" в Пушкиногорском районе интересен необычными форматами домиков», - написал Михаил Ведерников.

Губернатор отметил, что обновляется рекреационная инфраструктура: благоустроены пляжи, созданы точки питания, обновлен ассортимент пунктов проката. Например, в парке «Мальская долина» и центре отдыха «Лукоморье» была полноценно модернизирована пляжная инфраструктура.

«Благодаря проекту по созданию туристского кода преобразился центр города Пскова. Появились современное ярмарочное пространство, интересные фотозоны, смотровые площадки. В том числе барсики, которых уже успели полюбить жители и гости нашего города», - заключил Михаил Ведерников.