Туризм

Псковской молодежи расскажут о путешествии на велосипеде из Пскова в Челябинск

Псковский городской молодёжный центр приглашает молодёжь Пскова 2 февраля присоединиться к встрече с псковским велопутешественником Дмитрием Жуковым. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре.

Приглашённый гость поделится своим опытом 67-дневного маршрута из Пскова до Челябинска и обратно, всего Дмитрий Жуков преодолел дистанцию в 7000 километров. Встреча даст возможность узнать не только подробности о его путешествии, но и о других интересных веломаршрутах, чтобы построить планы на велопутешествие в 2024 году.

Вход бесплатный. Мероприятие состоится в 18:30 по адресу: Псков, улица Максима Горького, 15.

Записаться на мероприятие можно через сообщения сообщества.