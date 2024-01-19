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Псковской молодежи расскажут о путешествии на велосипеде из Пскова в Челябинск

25.01.2024 17:59|ПсковКомментариев: 0

Псковский городской молодёжный центр приглашает молодёжь Пскова 2 февраля присоединиться к встрече с псковским велопутешественником Дмитрием Жуковым. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре. 

Приглашённый гость поделится своим опытом 67-дневного маршрута из Пскова до Челябинска и обратно, всего Дмитрий Жуков преодолел дистанцию в 7000 километров. Встреча даст возможность узнать не только подробности о его путешествии, но и о других интересных веломаршрутах, чтобы построить планы на велопутешествие в 2024 году.

Вход бесплатный. Мероприятие состоится в 18:30 по адресу: Псков, улица Максима Горького, 15.

Записаться на мероприятие можно через сообщения сообщества

Теги: #велосипед
Источник: Псковская Лента Новостей
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