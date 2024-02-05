Туризм

Псковская область вошла в число победителей Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards

Псковская область вошла в тройку регионов-победителей по итогам III Всероссийской премии Russian Travel Awards. Торжественная церемония прошла в Санкт-Петербурге. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области, к псковичей — «бронза» в номинации «Регион музейного туризма». Псковский регион на конкурсе представляли специалисты комитета по туризму Псковской области, туроператора Global Travel, а также преподавателей колледжа ПсковГУ.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

«Членам жюри туристический потенциал Псковской области представили известные личности нашего региона, чьи усадьбы сегодня являются мощным магнитом притяжения туристов. Это Софья Ковалевская, Модест Мусоргский, Николай Римский-Корсаков, Маргарита Ямщикова. Вместе с региональным туроператором они собрались вместе, чтобы решить, где именно праздновать 225-летите со дня рождения А. С. Пушкина, но по итогу согласились с тем, что каждое место уникально и заслуживает внимания гостей. Благодарю всех за проделанную работу и каждого, кто вносит вклад в развитие туризма, что позволяет нам получать такие высокие звания», — отметила председатель областного комитета по туризму Марина Егорова.

Всероссийская туристическая премия Russian Travel Awards направлена на развитие и продвижение отечественного туризма и индустрии гостеприимства, и вручается по итогам прошедшего года. По итогам 2023 года в финале победители определялись в 20 официальных номинациях.