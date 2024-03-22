Баня в комплексе «Гельдт» открывается в Пскове вслед за рестораном

Знаменитая Гельдтова баня на берегу Псковы откроется уже через несколько дней. Псковская Лента Новостей коротко о том, каким будет новое место для отдыха псковичей и туристов.
Событие, которого ждали — так, без преувеличения, можно назвать грядущее открытие Гельдтовой бани на берегу реки Псковы после реконструкции исторического здания.
Восстановленный комплекс уже сегодня частично функционирует – прошлым летом на территории открылась кофейня «Alma», этой весной ресторан «Гельдт», расположенный в левом крыле здания, принял первых гостей. И на очереди баня.
О проекте известно, что это будет классическая общественная баня с мужскими и женскими днями, качественным паром и высоким сервисом. Гости смогут комфортно не только париться, но и отдыхать в так называемой Сидальне, месте, где есть удобные диванные зоны и бар. Отдыхающим будут предлагать напитки и легкие закуски, а также услуги пар-мастера.
Запуск комплекса — это еще и новые рабочие места, а также отличная возможность прокачать профессиональные скиллы в индустрии гостеприимства, ведь развитием «Гельдта» занимается команда отеля «Покровский», неоднократно отмеченная престижными отраслевыми наградами.
Отдельная услада для глаз в комплексе — детали интерьера, разработанного дизайнерами с уважением к истории и духу места. Посетители ресторана их уже оценили. Когда свои двери распахнет баня, гости смогут заметить, какую важную роль играет в отделке дерево, от стойки ресепшн до уникальных диванов в Сидалье.
Баню можно будет посещать с детьми. Для больших компаний будет открыта гостевая комната. В ней удобно расположатся до 20 человек. Скоро будет обнародован прайс. Следить за новостями проекта можно на его официальном сайте.
А будущий режим работы бани уже известен.
В предвкушении открытия бани город замер в жгучем ожидании.