Общество

Полукруглые своды «Монье» восстановили в Гельдтовой бане в Пскове

Обновленное здание Гельдтовой бани в Пскове осмотрел губернатор Псковской области Михаил Ведерников. В здании торговых бань 1873 года, основанных местным купцом Карлом Гельдтом, была проведена масштабная реставрация с приспособлением под современное использование. Отреставрированный объект культурного наследия на берегу реки Псковы, где разместился ресторанно-банный комплекс «Гельдт», губернатор осмотрел в ходе рабочего выезда по Пскову вместе с главой города Борисом Елкиным, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Реставрационные работы начались в 2020 году и продлились 4 года. Кроме восстановления самого здания прилегающую территорию тщательно очистили мусора и выполнили благоустройство. «Здание было признано аварийным, около 98% было изношенным, были обветшалые конструкции. Вывезено несколько тысяч тонн трухи и строительного мусора, - вспомнила представитель инвестора, генеральный директор ООО «СИТИ Сервис» Ирина Кухи. - Сегодня здание соответствует всем нормам».

Дизайн-проект разработала петербургская студия с акцентами на псковскую архитектуру. При создании комплекса использовали природные материалы: камень и дерево. В ресторане подготовили удобную зону у камина и позаботились о самых юных посетителях. Их ждет маленький домик, в котором разместят бизиборды, телевизор и детскую кухню. Созданы условия и для маломобильных граждан.

Зал ресторана рассчитан на 80 персон, а в меню - осовремененная домашняя русская кухня с псковскими акцентами. «Повар местный?» — поинтересовался Михаил Ведерников. Руководитель комплекса ответила утвердительно.

Также в ходе реставрации строителям удалось восстановить исторические полукруглые своды «Монье».

«Есть легенда про водосвятный треугольник. Баня построена здесь не случайно, так как вокруг находилось три храма. Один возвышается напротив церкви Богоявления с Запсковья, а по левую и правую были два храма. Это считалось местом традиционного водосвятия, — рассказала инвестор легенду по выбору места для постройки бани. — В годы Северной войны два храма разрушили, они остались под Петровскими бастионами. Баня в таком месте пользовалась большой популярностью у горожан».

Первый посетителей отреставрированное здание примет совсем скоро. Баня будет работать по стандартному режиму общественных бань с мужскими и женскими днями. Общая зона рассчитана в общей сложности на 50 человек.

По итогам осмотра комплекса губернатор Михаил Ведерников положительно оценил проведенные реставрационные работы и пожелал инвесторам больше благодарных гостей.