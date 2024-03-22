Туризм

26% псковичей проведут летние отпуска в поездках по России – опрос

26% псковичей проведут летние отпуска в поездках по России. В топ-5 самых популярных направлений — Краснодарский край, Крымский полуостров, Алтай, озеро Байкал и Санкт-Петербург. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные экономически активные граждане.

20% опрошенных планируют отдыхать летом на даче или в деревне. 17% проведут отпуск дома. Отдыхать за границей будут 7% опрошенных. В топ-5 зарубежных направлений — Турция, Египет, Таиланд, ОАЭ и Мальдивы. У 14% не будет отпуска летом.

Планами отправиться за рубеж горожане до 34 лет делились чаще тех, кто старше.

В поездки по стране и за границу чаще планируют отправиться респонденты с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц.