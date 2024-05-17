Туризм

Туристов будут штрафовать за неуплату курортного сбора в Петербурге

Комиссия по вопросам правопорядка и законности Заксобрания Санкт-Петербурга поддержала законопроект об изменениях в городской КоАП, касающихся внедрения штрафов за нарушение закона о курортном сборе, говорится в сообщении пресс-службы петербургского парламента.

Предлагается ввести штрафы для гостиниц - за несоблюдение сроков исчисления, взимания и перечисления курортного сбора, предоставления сведений в реестр, за нарушения порядка учета плательщиков сбора. Их величина в зависимости от нарушения будет составлять от 3 до 100 тысяч рублей. Турист, не оплативший курортный сбор, заплатит штраф от 500 до 2 тысяч рублей, пишет RuNews24.

По словам председателя комитета по развитию туризма Сергея Корнеева, от уплаты курортного сбора (100 рублей в сутки с человека) освобождены туристы, входящие в 21 льготную категорию (около половины всех гостей города).

По итогам апреля в доход городской казны собрано порядка 20 млн рублей – средства будут направлены на реконструкцию Московских триумфальных ворот и на благоустройство пляжей «Дюны» и «Ласковый» в Курортном районе.

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Напомним, курортный сбор и штрафы за его неуплату ввели в Санкт-Петербурге с 1 апреля.