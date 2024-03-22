Туризм

Жители Ленинградской области будут оплачивать сбор при поездках в Петербург

Жителям Ленинградской области, соседствующей с Санкт-Петербургом, наравне с туристами из других регионов придется платить курортный сбор при остановке в городских гостиницах, апарт-отелях и санаториях, сообщили в комитете по развитию туризма.

Ставка курортного сбора в размере 100 рублей с туриста в сутки начала действовать в Петербурге с 1 апреля. Закон «О введении на территории Санкт‑Петербурга курортного сбора» вступил в силу с 1 октября 2023 года, но по решению губернатора города Александра Беглова до 1 апреля 2024 года действовала нулевая ставка сбора, пишет РИА Новости.

«Ленинградская область – это другой регион, поэтому ее жители подпадают под действие закона о курортном сборе», – сказала представитель комитета по развитию туризма.

Она напомнила, что закон о введении курортного сбора устанавливает 21 льготную категорию граждан, с которых не взимается курортный сбор. К ним относятся, в частности, дети, а также ветераны боевых действий.

«В целом мы рассчитываем, что доля льготных категорий в числе потенциальных плательщиков курортного сбора составит примерно 50%», – отметила собеседница агентства.

Как сообщал в декабре городской комитет по развитию туризма, собранные средства в 2024 году планируется направить на благоустройство двух пляжей, реставрацию Московских триумфальных ворот и на создание фонтана в Линейном парке. По прогнозам, сумма курортного сбора в 2024 году в Петербурге, начиная с 1 апреля, оценивается примерно в 300 миллионов рублей.

Действующее законодательство предусматривает проведение до 1 января 2025 года в Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, Санкт-Петербурге и на федеральной территории «Сириус» эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в целях сохранения, восстановления и развития курортов, формирования единого туристского пространства. Этот эксперимент предусматривает взимание курортного сбора, размер которого не может превышать 100 рублей с человека в сутки.