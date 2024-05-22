Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ENERGY кешбэк-игра
экзотика агротуризм
выход есть профилактика суицида
чипсы из Пскова на ПМЭФ
ковать кадры пока горячо
дело ФАПное
кадры решают всё
творог правда и мифы
ПЭМЗ ищет сотрудников
Кабельный потенциал
Господин Рейтингомер
топ заведений для выпускников
обзор
где в Пскове получить права
михайловское 60 тысяч гостей
 
 
 
ещё Туризм 22.05.2024 07:389 Градсовет Пскова одобрил проект строительства гостиницы на улице Кузнецкой 04.06.2024 16:040 Прогулки на судне «Иния» в Псковской области хотят начать в сезоне-2024 04.06.2024 15:400 Марина Егорова: Увеличение турпотока в Псковской области диктует новые задачи 04.06.2024 15:262 Первый авиарейс Псков — Махачкала отправится 27 июня 04.06.2024 14:320 Круглый стол о перспективах развития туризма в Псковской области. ВИДЕО 04.06.2024 13:010 Начинается видеотрансляция круглого стола о перспективах развития туризма в Псковской области
 
 
 
Самое популярное 28.05.2024 15:0114 Фонтаносрач 29.05.2024 10:003 Появилось видео досмотра российских школьниц до трусов перед ЕГЭ 29.05.2024 13:122 Осторожно: змеи! 04.06.2024 10:500 Подробности ДТП с погибшими под Псковом: ВАЗ разорвало пополам от удара о дерево 31.05.2024 14:040 Какой будет погода в июне в Псковской области, рассказали синоптики
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Туризм

Прогулки на судне «Иния» в Псковской области хотят начать в сезоне-2024

04.06.2024 16:04|ПсковКомментариев: 0

Прогулки на судне «Иния» в Псковской области планируют начать уже в этом сезоне. Об этом сообщила председатель комитета по туризму Псковской области Марина Егорова на круглом столе в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 4 июня.

«Судно "Иния" прибыло в Псковскую область. Проводятся все необходимые технические мероприятия, после оно будет оформляться в собственность лизингодателя, а дальше пойдет долгий процесс оформления всей технической документации. Мы надеемся, что в августе-сентябре мы сможем начать оказывать услуги прогулки на судне "Иния". Я не утверждаю, но мы прикладываем все усилия, чтобы судно пошло и в конце этого сезона мы смогли посмотреть на красоты Псковской области с комфортабельного судна "Иния"», - сказала Марина Егорова.

Напомним, о том, что в Псковской области появится пассажирское судно, «современное и комфортное, с большими панорамными окнами», жителям региона сообщил губернатор Михаил Ведерников в апреле 2022 года. В тот момент еще шла стадия проектирования, а заложено судно было в январе следующего, 2023 года, на калининградских «Ушаковских верфях» Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) - гигантского холдинга, создающего, в том числе, подводные лодки и боевые корабли.

Судно «Иния»: речной дельфин в Псковском море
Теги: #туризм
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Сколько стихотворений Пушкина (или хотя бы фрагментов) вы знаете наизусть?
В опросе приняло участие 74 человека
04.06.2024, 16:500 Более 200 млн рулей выделено на ремонт детской школы искусств в Пушкинских Горах 04.06.2024, 16:470 «Гонки по вертикали»: отставка Турчака, ожидание отчета Ведерникова и «план Б» для мусорного кризиса. ВИДЕО 04.06.2024, 16:350 Поликарбонат на подземных пешеходных переходах заменили в Великих Луках 04.06.2024, 16:320 «Эхономика»: Об инвестиционном потенциале Псковской области. ВИДЕО
04.06.2024, 16:280 Первая смена летних школьных лагерей открылась во Дворе Постникова 04.06.2024, 16:250 Рейтингомер: мусорный кризис, предостережение ПсковГУ и подстава от госмедиахолдинга. ВИДЕО 04.06.2024, 16:230 Правительство привлекло значительное количество внебюджетных средств для Дней Пушкинской поэзии - Ольга Тимофеева 04.06.2024, 16:130 Выставку о красоте, повенчанной с пользой, открыл в Великих Луках Пушкинский заповедник
04.06.2024, 16:040 Прогулки на судне «Иния» в Псковской области хотят начать в сезоне-2024 04.06.2024, 16:000 Голодные и злые: гнус атакует псковичей 04.06.2024, 15:540 Фестиваль-марафон под руководством Надежды Бабкиной пройдет на Псковщине 04.06.2024, 15:400 Марина Егорова: Увеличение турпотока в Псковской области диктует новые задачи
04.06.2024, 15:360 Сбер: 40% похищенных телефонными мошенниками у россиян денег идет на поддержку ВСУ 04.06.2024, 15:262 Первый авиарейс Псков — Махачкала отправится 27 июня 04.06.2024, 15:170 Новые избирательные нормы рассмотрел комитет по законодательству и МСУ 04.06.2024, 15:050 «Гонки по вертикали»: отставка Турчака, ожидание отчета Ведерникова и «план Б» для мусорного кризиса
04.06.2024, 14:480 Пропавшую в апреле 26-летнюю великолучанку нашли погибшей 04.06.2024, 14:460 Около пяти миллионов рублей лишились жители Псковской области после общения с аферистами 04.06.2024, 14:391 «Единая Россия» продолжит реализацию проектов Турчака - Александр Козловский  04.06.2024, 14:320 Круглый стол о перспективах развития туризма в Псковской области. ВИДЕО
04.06.2024, 14:310 Фестиваль спорта и музыки пройдет в Пскове 04.06.2024, 14:224 Турчак назначен врио главы Республики Алтай 04.06.2024, 14:190 Сроки рассмотрения обращений Фонда инвестразвития сокращены в три раза - Екатерина Ершова 04.06.2024, 14:110 «На передовой всегда и во всех смыслах»: Андрей Турчак обратился к единороссам после предложения возглавить Республику Алтай
04.06.2024, 14:030 Предприятия Великих Лук решили поддержать первый Молодежный образовательный форум «Воздух» 04.06.2024, 13:510 Изменение мер поддержки для родителей тройни рассмотрел профильный комитет Собрания  04.06.2024, 13:333 Владимир Путин предложил Андрею Турчаку возглавить Республику Алтай 04.06.2024, 13:270 Более ста проектов находятся на сопровождении псковского Фонда инвестразвития
04.06.2024, 13:200 В преддверии Олимпиады из Парижа изгнали тысячи бездомных 04.06.2024, 13:150 Финансовую поддержку беременных и кормящих матерей обсудил социальный комитет Собрания  04.06.2024, 13:110 Псковские школьники принимают участие в смене Международного лагеря «Курган Дружбы» в Белоруссии 04.06.2024, 13:010 Начинается видеотрансляция круглого стола о перспективах развития туризма в Псковской области
04.06.2024, 12:540 Социальный комитет Собрания изучил изменения в доходах и расходах бюджета ФОМС 04.06.2024, 12:471 О формах сопровождения бизнес-проектов Фондом инвестразвития проинформировала Екатерина Ершова 04.06.2024, 12:350 В Кремле не обсуждают объединение Алтайского края и Республики Алтай 04.06.2024, 12:340 Псковскому «Яблоку» отказано в проведении референдумов в пяти муниципальных округах
04.06.2024, 12:320 Организацию выплат на питание беременным рассмотрел бюджетный комитет Собрания 04.06.2024, 12:250 Шоу-оркестр из Петербурга выступит на Днях Пушкинской поэзии 04.06.2024, 12:241 Александр Братчиков: Предприятия даже в условиях санкций работают эффективно 04.06.2024, 12:220 Присвоение помощникам псковских омбудсменов чинов советников госслужбы обсудили в Собрании 
04.06.2024, 12:170 Забег «Как ковалась Победа!» примут в Великих Луках 04.06.2024, 12:160 На строительство экотехнопарка в Палкинском районе планируют выделить 460 млн рублей  04.06.2024, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» об инвестиционном потенциале Псковской области 04.06.2024, 11:540 Мужчина утонул в реке Ловать в Великолукском районе
04.06.2024, 11:430 Изменения налогового законодательства обсудили псковские депутаты  04.06.2024, 11:370 Николай Козловский: Забота о детях-сиротах – приоритет работы городской власти 04.06.2024, 11:200 Возможности улучшения жилищных условий на селе представили в Пскове 04.06.2024, 11:150 Контрабанду сигарет стоимостью более 600 тысяч рублей пресекли в Себеже
04.06.2024, 11:050 Светлана Мельникова: Конференция «Москва - Третий Рим» не могла бы пройти нигде, кроме Пскова 04.06.2024, 11:000 Круглый стол «Перспективы развития туризма в Псковской области» состоится на «ПЛН FM» 04.06.2024, 10:500 Подробности ДТП с погибшими под Псковом: ВАЗ разорвало пополам от удара о дерево 04.06.2024, 10:476 На ровном месте
04.06.2024, 10:460 Автобус маршрута №25 в Пскове вновь курсирует по улице Поземского 04.06.2024, 10:390 Региональную систему оповещения населения проверят в Псковской области 5 июня 04.06.2024, 10:350 Доктор наук расскажет о происхождении Пскова на конференции «Москва - Третий Рим» 04.06.2024, 10:310 Новые параметры бюджета области рассмотрел бюджетный комитет Собрания 
04.06.2024, 10:250 Гендиректор Фонда инвестразвития Псковской области Екатерина Ершова станет гостем программы «Эхономика» 04.06.2024, 10:200 Борис Елкин: В Пскове проводится активная борьба с борщевиком 04.06.2024, 10:100 Глава Республики Алтай ушел в отставку 04.06.2024, 09:502 Фотофакт: Продолжается монтаж нового колеса обозрения в Пскове
04.06.2024, 09:360 Фестиваль-конкурс народных исполнителей «Великие традиции» пройдет в Псковской области 04.06.2024, 09:280 Минометную мину идентифицировали в Великолукском районе  04.06.2024, 09:150 Майнинг в РФ скоро официально станет видом экономической деятельности 04.06.2024, 08:560 Строение сгорело в Куньинском районе из-за неосторожности с огнем
04.06.2024, 08:401 Светофор сбили на Завеличье в результате столкновения Mazda и «Газели» 04.06.2024, 08:370 Доход юристов в Псковской области уменьшился на 10 тысяч рублей – аналитики 04.06.2024, 08:180 Мошенники совершают до 20 млн звонков россиянам за сутки 04.06.2024, 07:580 Прихрамывающего великолучанина нашли благодаря репосту в соцсетях
04.06.2024, 07:391 Совет Госдумы направил в регионы проект по обновлению налоговой системы 04.06.2024, 07:190 Домашних животных в России намерены пронумеровать 04.06.2024, 07:000 Псковские одиннадцатиклассники сдают ЕГЭ по обществознанию и физике 03.06.2024, 23:500 Начинающий водитель опрокинул автомобиль из-за выбежавшего на дорогу лося в Пыталовском районе. ФОТО
03.06.2024, 23:180 Два человека погибли при ДТП в Псковском районе 03.06.2024, 22:070 Фотофакт: последствия стихии в Сквере павших борцов в Пскове 03.06.2024, 22:000 Травматолог дал советы по выбору велосипеда и роликов 03.06.2024, 21:420 Госдума рассмотрит изменения в Налоговом и Бюджетном кодексах
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru