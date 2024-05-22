Туризм

Прогулки на судне «Иния» в Псковской области хотят начать в сезоне-2024

Прогулки на судне «Иния» в Псковской области планируют начать уже в этом сезоне. Об этом сообщила председатель комитета по туризму Псковской области Марина Егорова на круглом столе в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 4 июня.

«Судно "Иния" прибыло в Псковскую область. Проводятся все необходимые технические мероприятия, после оно будет оформляться в собственность лизингодателя, а дальше пойдет долгий процесс оформления всей технической документации. Мы надеемся, что в августе-сентябре мы сможем начать оказывать услуги прогулки на судне "Иния". Я не утверждаю, но мы прикладываем все усилия, чтобы судно пошло и в конце этого сезона мы смогли посмотреть на красоты Псковской области с комфортабельного судна "Иния"», - сказала Марина Егорова.

Напомним, о том, что в Псковской области появится пассажирское судно, «современное и комфортное, с большими панорамными окнами», жителям региона сообщил губернатор Михаил Ведерников в апреле 2022 года. В тот момент еще шла стадия проектирования, а заложено судно было в январе следующего, 2023 года, на калининградских «Ушаковских верфях» Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) - гигантского холдинга, создающего, в том числе, подводные лодки и боевые корабли.