Регионам РФ могут разрешить вводить туристический сбор с 2025 года

Минэкономразвития РФ предлагает дать право регионам вводить с 2025 года туристический сбор, поправки будут внесены на следующей неделе на рассмотрение Минфина, пишет ТАСС.

«Минэкономразвития совместно с представителями гостиничных сетей, Российским союзом туриндустрии и регионами подготовят предложения по модернизации эксперимента по курортному сбору с 2025 года. <...> С учетом анализа итогов эксперимента и обратной связи от региональных правительств, гостиничных сетей и экспертов предложено распространить сложившуюся практику на все регионы страны в форме туристического сбора, когда фиксированная плата будет взиматься с номера в гостинице, а не с проживающего в нем», - говорится в сообщении.