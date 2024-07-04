Туризм

Около четырех тысяч кубометров грунта вывезли для строительства гостиницы в Пскове

В Пскове на улице Кузнецкой, 33 подготовили стройплощадку для возведения гостиницы категории «три звезды» на 122 номера. Проект реализует управляющая компания Cosmos Hotel Group при поддержке корпорации «Туризм.РФ». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в корпорации.

Фото здесь и далее: «Туризм.РФ»

На территории будущей гостиницы уже завершились археологические исследования и начались работы по разработке котлована. В ближайшее время планируется заключить договор с подрядчиком на строительно-монтажные работы по устройству фундамента и монолитного каркаса здания. Разрешение на строительство проект получил 30 августа 2024 года.

На текущий момент в работах задействовано пять единиц техники, разработано и вывезено четыре тысячи кубометров грунта. Также произведено устройство более 500 квадратных метров временных дорог внутри площадки.

Смотрите также Стройплощадку для будущей трехзвездочной гостиницы готовят в Пскове

Ожидается, что будущий объект размещения усилит развитие туризма в Псковской области. По прогнозным данным, новый гостиничный комплекс сможет принимать до 33 тысяч гостей ежегодно и позволит создать 76 рабочих мест. Строительство планируется завершить к 2026 году.

В рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» корпорация «Туризм.РФ» оказывает поддержку гостиничному оператору в виде софинансирования строительства.

Напомним, что недавно на этом месте археологи закончили работать на раскопе площадью 1000 квадратных метров.