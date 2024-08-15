Археологи в Пскове закончили работать на раскопе площадью 1000 квадратных метров

Завершены археологические исследования на участке раскопок на улице Кузнецкой в Пскове. Отработаны 1000 квадратных метров площади, удалось получить несколько сотен индивидуальных находок, тысячи фрагментов керамики и новые данные об освоении этого участка в Средневековье, сообщается в Telegram-канале «Псковская археология».
Фото здесь и далее: Telegram-канал «Псковская археология»
«Мы обязательно расскажем и покажем широкой общественности наши находки и открытия!» - заверили археологи.
Специалисты добавили, что несмотря на небольшую мощность культурного слоя и относительную сухость, сегодня удалось взять несколько дендроспилов для определения порубочной даты и обнаружить хорошо сохранившиеся остатки деревянной средневековой бочки.
Раскоп на улице Кузнецкой в Пскове стал самым масштабным по площади в 2024 году в регионе.
Здесь удалось найти, в частности, руины горнов для выплавки металла и производство нательных крестиков.
Напомним, градостроительный совет города 14 мая одобрил проект строительства в Пскове гостиницы на улице Кузнецкой на участке возле Дома пионеров («яблоневый сад»).