Туризм

От двух до четырех ночей в Псковской области проводят 82% туристов — Ольга Тимофеева

От двух до четырех ночей в Псковской области проводят 82% туристов. Об этом заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева рассказала в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«От двух до четырех ночей в Псковской области проводят 82% туристов, это хороший показатель. И он тоже является качественным показателем. Мы стали фиксировать все больше и больше туристов, которые возвращаются. То есть они не успевают за одну поездку все посмотреть, они возвращаются для того, чтобы посетить другие места», — сказала Ольга Тимофеева.

Она отметила, что туристы посещают не только Псков, Печоры, Изборск и Пушкинские Горы, но и другие муниципалитеты. Правительство области проводит активную работу, чтобы у каждого муниципалитета появилась своя туристическая особенность.

«Есть поручение губернатора о работе с каждым муниципальным образованием проработать, чтобы правильно о себе рассказывали. Мы снимем ролики, окажем информационную поддержку им», — добавила Ольга Тимофеева.

Напомним, в августе выставка «Россия начинается здесь» открылась в Финском парке в Пскове. 26 муниципалитетов Псковского региона представили гостям выставки картины и фотографии с изображением самых живописных уголков области, местную продукцию и ремёсла, сувениры, костюмы, угощения, кубки. Мероприятие состоялось в рамках празднования 80-летия Псковской области.