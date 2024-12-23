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Туризм

ТИЦ Псковской области стал лауреатом всероссийской премии

28.12.2024 18:45|ПсковКомментариев: 0

Туристский информационный центр Псковской области стал лауреатом всероссийской национальной премии Russian Business Travel & MICE Award в номинации «Лучший туристский информационный центр Российской Федерации в сфере создания и продвижения турпродуктов для делового туризма и индустрии встреч». Об этом сообщили в официальном Telegram-канале центра.

Фото: ТИЦ Псковской области

Торжественная церемония вручения премии состоялась в Москве.

«Сегодня Туристский информационный центр Псковской области представляет собой не просто площадку для взаимодействия с туристами, но и является локомотивом продвижения региона на федеральном и международном уровнях», - отметили в туристическом центре.

Russian Business Travel & MICE Award — это ведущая российская премия для лучших компаний сферы делового туризма и MICE, учреждённая в 2010 году с целью продвижения и развития бизнес-туризма и конгресс-услуг в России.

Теги: #ТИЦ
Источник: Псковская Лента Новостей
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