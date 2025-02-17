Туризм

Свыше 57% респондентов ПЛН считают, что для развития туризма в Пскове не хватает инфраструктуры

Больше половины (57,7%) опрошенных Псковской Лентой Новостей читателей считают, что для развития туризма в Псковской области не хватает проработанной инфраструктуры (общественных туалетов, информационных табличек и прочего). Такие данные следуют из еженедельного опроса, в котором приняли участие 253 человека.

14,2% опрошенных считают, что не хватает транспортной доступности.

11% респондентов хотят, чтобы власти больше контролировали ситуацию.

5,5% опрошенных отметили, что не хватает насыщенной событийной составляющей.

4% видят проблему в отсутствии локального бренда.

2,8% респондентов считают, что проблема в информационном сопровождении.

1,6% опрошенных заявили, что в Пскове недостаточно мест для размещения туристов.

1,6% не знают, чем помочь псковскому туризму.

1,2% уверены, что с туризмом все в порядке.

0,4% хотят видеть больше точек общепита.

Судя по всему, недавняя публикация о «туалетной истории Пскова», несмотря на очевидный негатив, всё-таки находит отклик у населения. Недостаток общественных туалетов сказывается ведь не только на туристах. Рядового жителя города также могут настигнуть биологические потребности во время прогулок. Ровно как и недавно переехавших в город для постоянного проживания отсутствие разного рода информационных табло и баннеров, по которым можно сориентироваться в городе. Вы можете сказать, что сейчас у всех есть смартфоны, интернет и прочие блага цивилизации, но мы также прекрасно понимаем, как они могут подводить в непредсказуемых ситуациях. Именно в таких ситуациях аналогового источника информации может не оказаться поблизости. Пиши пропало.

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Следом за инфраструктурой подпортить впечатление от посещения Псковской области может транспортная недоступность ряда туристических объектов. Из очевидного - монумент Александру Невскому и дружине в деревне Самолва Гдовского района. Дороги там не было 10 лет назад, когда из событийного проводился только праздник Дня рыбака, да и сейчас, несмотря на похорошевшую деревню, монумент и благоустройство набережной. Отсюда закрадывается следующий вывод, который беспокоит псковичей не меньше транспортной доступности. Судя по всему, власти местами не видят проблем и решают их только, когда клюнет жареный петух, грянет гром или рак засвистит на горе. Разделяющих это мнение немного, но третье место по количеству голосов они себе обеспечили.

Также псковичи обеспокоены скудной событийной программой. Можно предположить, что это больше касается жителей не Пскова, а остальных муниципалитетов области. Стоит отметить, что, по заверениям нового председателя комитета по культуре Псковской области Илианны Петровой, в 2025 году планируется множество активностей и мероприятий по всей области, так что ожидаем, что все желающие найдут себе мероприятие по душе.

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Часть псковичей видит проблему в том, что Псковской области не хватает локального бренда. Их можно понять. В круговерти из Барсиков, Пушкина, крепостей и церквей сложно выбрать какое-то одно направление, которое будет проходить тонкой красной нитью во всех муниципалитетах, которое будет не стыдно публиковать на всей туристической продукции и продвигать различными способами. В продвижении, кстати, часть псковичей также усмотрела одну из проблем, мол, мало внимания уделяется информационной кампании по продвижению туристический ценностей региона.

Отдельно стоит вопрос о размещении туристов. В Пскове есть несколько крупных гостиниц, но, будем честны, не всем туристам по карману размещение в них. Других, более бюджетных гостиниц и хостелов, видимо, тоже не хватает. На десерт всегда остаются те, кто ничего не видит, живет в другой реальности и не знает, чем помочь туризму в родном регионе. Им едва ли составили конкуренцию те, кто считает, что с туризмом все в порядке и переживать тут не о чем. Молча позавидуем и тем, и другим.

Напомним, на сайте Псковской Ленты Новостей стартовал новый опрос на тему: Ждете ли вы скорого окончания специальной военной операции?