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Туризм

«Дневной дозор»: Не станут ли пустовать новые псковские гостиницы?

12.03.2025 17:40|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Гостиничный бум в Пскове: хватит ли места всем? Или через некоторое время объекты начнут закрываться? А если санкции отменят, внутренний туризм останется?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

 

В Пскове в последнее время наблюдается самый настоящий гостиничный бум. Не успевает «остыть» одна горячая новость о строительстве нового отеля, как тут же появляется другая. Если отмотать на пару-тройку десятилетий назад, то долгое время в областном центре на слуху были только гостиницы «Октябрьская», «Рижская», «Ольгинская» и Old Estate Hotel. Потом появился «Двор Подзноева» и несколько позже - отель «Покровский». Параллельно с гостиницами существовали мини-отели. В преддверии Международных Ганзейских дней 2019 года гостиничная инфраструктура стала разрастаться. На тот момент это было очень значимое событие, поэтому власти Пскова и области совместно с представителями сферы гостеприимства задолго до него начали ломать голову, где размещать многочисленные зарубежные делегации и делегации из других российских городов — имевшегося на тот момент номерного фонда не хватало, и «Ганза» стала сильным толчком для его увеличения. Так, в Пскове появились новые мини-отели, хостелы, да и загородные базы отдыха тоже подтянули свой уровень. Наряду с турбизнесом активизировались и горожане, которые стали сдавать квартиры посуточно.

В 2020 году гостиничный бизнес (а, впрочем, как и многие другие сферы нашей жизни) столкнулся с пандемией коронавируса. Из-за мощных ограничений туристы «заперлись» в своих регионах, перестали путешествовать, и гостиницы с базами отдыха опустели. Снова турпоток хлынул к нам после начала специальной военной операции. Запад закрыл для россиян границы, но тем самым спровоцировал небывалый всплеск внутреннего туризма и гостиничный бум. В Пскове достраивается «Квартал Мейера» на месте бывшей шпагатной фабрики, на улице Кузнецкой возводится трёхзвездный гостиничный комплекс Cosmos Smart, а на месте бывшей столовой «Волна» - бутик-отель. Активно развивается строительство модульных загородных отелей.

Нужно ли нам столько? Будут ли востребованы новые гостиницы? Надо ли их строить еще больше? Как обстоят дела с заполняемостью давно существующих отелей, не «загнутся» ли они на фоне появления новых, да еще и с учетом процветающей сдачи апартаментов? Будет ли внутренний туризм так же актуален, когда Запад поумерит свой санкционный зуд и откроет границы? Не получится ли так, что турпоток снова хлынет за границу, и новые объекты размещения будут пустовать? Об этом — в программе «Дневной дозор».

Внутренний туризм в Псковской области бьет ключом, поэтому новые средства размещения крайне важны, отмечает председатель Псковского областного союза туриндустрии Светлана Баранова. И это притом, что у существующих гостиниц заполняемость преимущественно сезонная: мало кто путешествует в ноябре или декабре, зато места в гостиницах на новогодние и майские праздники раскупаются за несколько месяцев вперед. Всю неделю загружены, как правило, только отели категории 4 звезды: в будни там живут бизнесмены, а в выходные — туристы. Светлана Баранова предрекла внутреннему туризму светлое будущее и назвала главного конкурента псковских гостиниц.

«Главным конкурентом для наших гостиниц на сегодняшний день является частный сектор, который в Пскове набирает еще более фантастические обороты. Если верить нашим риэлторам, то из 700 квартир, которые сдаются, только 70 для долгосрочного найма. Все остальные работают на рынке краткосрочного найма, на том же самом туристическом потоке. Поэтому туризм развивается, и средства размещения в нашем регионе крайне нужны. У нас не было отелей, которые могли бы претендовать на звание пятизвёздочных. Однако мы активно заполняем эту нишу. Среди отелей, построенных в последнее время, большинство — трёхзвёздочные. Как правило, это небольшие гостиницы. Я сейчас мыслю категориями туристических автобусов, то есть два туристических автобуса заселить одновременно в новые гостиницы, будь там "Барселона", "Ангельская", мы бы туда не попали. Другое дело, что такой конкурентный рынок не позволяет нашим мастодонтам и большим отелям делать своевременные современные ремонты, и они немножечко отстают. Я и про гостиницу "Октябрьская" и про гостиницу "Рижская", которая, к сожалению, очень часто вызывает у туристов нарекания. Я считаю, что всё, что сейчас делается для развития внутреннего туризма и популяризации регионов нашей страны, включая Псковскую область, уже давно стало очевидным. Люди с удовольствием посещают эти места. Выезжать на выходные за пределы города, вероятно, станет традицией вне зависимости от того, будут ли открыты границы. Наш регион удобно расположен относительно Санкт-Петербурга и Москвы, и многие будут приезжать к нам на выходные. Кроме того, внимание, которое государство уделяет туристическим программам, обеспечит нам развитие молодёжного и школьного туризма. Это направление, которое имеет долгосрочные перспективы».

Между тем псковский архитектор Сергей Станкевич не считает, что частные апартаменты представляют реальную угрозу для гостиниц. На его взгляд, это разные продукты, рассчитанные на разные целевые аудитории. Кому-то нравится кофе с собой, а кому-то — пить кофе в кофейне. Так и здесь. Поэтому новые гостиницы лишними не будут. Другой вопрос — как сделать, чтобы и старые, и новые заполнялись не только в сезон, но и в межсезонье. По мнению Сергея Станкевича, в Пскове нет четко очерченной концепции развития туристического потенциала, которая могла бы дать ответ на этот и другие важные вопросы.

«Вопрос, безусловно, комплексный. Городу Пскову, городской администрации, областному правительству и городскому бизнесу нужно думать над тем, как сделать так, чтобы туристы к нам ехали не только в хорошую погоду. Я неоднократно высказывал своё мнение по этому поводу. На мой взгляд, в городе есть проблема, которая особенно остро ощущается в плохую погоду: в это время практически нечего делать. Еще один немаловажный момент – это все-таки транспортная доступность. Мы тоже знаем, что в сезон билеты на все поезда и все самолеты раскуплены совершенно заранее. Очень много людей приезжают в сезон хорошей погоды на личном автотранспорте. Но в несезон, когда намного меньше людей готовы ехать на собственном автомобиле по заснеженным дорогам, на дальние расстояния, билетов также на самом деле немного. Когда будет построено много отелей, у меня возник вопрос: как люди смогут приезжать, если захотят? Такие территории, как наша, требуют тщательно продуманной комплексной стратегии. И не только на уровне всего региона, но и в рамках каждой администрации. Это требует комплексной коллаборации между администрациями, всеми видами бизнеса и так далее. На мой взгляд, сегодня это наиболее уязвимое звено, которое страдает, в том числе, от действий горожан».

То, что сейчас происходит в гостиничном секторе Псковской области, сложно назвать гостиничным бумом, отмечает исполнительный директор отеля «Изборск-Парк» Дмитрий Блицын. По его мнению, номерной фонд региона крайне недотягивает до показателей, которые хотелось бы видеть. Даже с учетом объектов размещения, которые в скором времени будут достроены и введены в эксплуатацию.

Фото: Дмитрий Блицын / «ВКонтакте»

«У нас стоит задача миллион туристов принять к 2030 году. А мы принимаем с вами чуть больше полумиллиона. Турист — это человек, который останавливался в гостинице. Поэтому мы уделяем этому вопросу особое внимание. Не могу сказать, что у нас наблюдается настоящий бум в гостиничном бизнесе. Однако, например, в Анапе ситуация иная. В ближайшее время там планируется ввести в эксплуатацию ещё 15 тысяч новых номеров. А у нас скромненькие какие-то движения, потуги».

Многие гости хотят размещаться с хорошими условиями, поэтому в гостиницы, которые находятся в центре города и которые оказывают качественные услуги, просто не пробиться, отмечает председатель комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию администрации города Пскова Кристина Кобызь. Поэтому, на ее взгляд, лишними новые отели не будут. К тому же, конкуренция в сфере гостеприимства будет стимулировать объекты размещения наращивать качество услуг.

«Поток туристов растет, и действительно они хотят размещаться в центральных гостиницах с хорошими условиями, поэтому в многие гостиницы, которые находятся в центре города и оказывают качественные туристические услуги, просто не пробиться ни летом, ни в высокий сезон. Полагаю, нам необходимо строительство новых гостиниц. Если нынешние полностью загружены и не могут предложить достаточно мест на летний сезон, то, конечно, новые гостиницы будут востребованы. Дело в том, что, например, в "Покровский", в "Двор Подзноева" бывает вообще не попасть, в Old Estate хорошая загрузка. В настоящее время ведётся строительство гостиницы "Космос", которая будет соответствовать трём звёздам. Это значит, что есть гостиницы, которые ориентированы на любого туриста, не только на тех, кто может позволить себе дорогой отдых, но и на путешественников среднего класса. Мы все с нетерпением ожидаем, что у нас появится место, соответствующее пятизвёздочному уровню. Я уверена, что там можно будет проводить множество мероприятий: свадьбы, фотосессии, а также юбилеи и памятные даты. Туристы будут выбирать наш город и для этих целей».

А не получится ли так, что бурное развитие внутреннего туризма, которое мы наблюдаем сейчас, окажется временным явлением, и если вдруг Евросоюз откроет для россиян границы, то часть турпотока в псковский регион переориентируется на другие страны? Известный псковский ресторатор, член экспертного совета Федерации рестораторов и отельеров России Андрей Филатов смотрит на такой вариант развития событий с позиции пессимиста, поэтому уверен: и в краткосрочной, и в долгосрочной перспективе новые гостиницы Псковской области нужны. Главное — чтобы там было, кому работать.

«Мы все прекрасно понимаем, что меняется мир, меняется поведение людей, и гостиницы нужны разные, условия должны быть разные. Если, например, это все учитывается в региональной политике, открываются кемпинги, зоны для глэмпинга, если открываются гостиницы "пятерки", то, наверное, эта сегментация правильная. Сегментация рынка будет позволять туристу делать выбор. И, соответственно, если программа Псковской области, нашего правительства, рассчитана на долгосрочный туризм, то есть на его привлекательность, развитие инфраструктуры, то, наверное, все делается правильно. Но есть подводный камень, который достаточно глубокий и большой. Это отсутствие ресурсов для того, чтобы работать с сервисом. Наша туристическая ниша, с одной стороны, развивается, а с другой стороны, регион депрессивный — у нас низкие уровни заработной платы. Мы на виду, у нас очень высокие требования к самим предприятиям. Мы не воруем, мы честно работаем. И поэтому у нас маленькие заработные платы. Сегодня по отраслям мы не в топе. И поэтому в ближайшие годы мы не будем иметь большое количество сотрудников. Вот это ожидание, что к нам все приедут и все будет хорошо, наверное, упрется в отсутствие элементарного сервиса и качества услуг».

Ложку дегтя в бочку тех, кто рисует перспективы гостиничного бизнеса в радужных тонах, добавил директор строительной компании «Монолит», депутат Псковского областного Собрания Олег Брячак. Инвесторы, которые вкладываются в гостиничный бизнес — очень мужественные и рисковые люди, отмечает он. Сейчас, в силу внешнеполитических факторов, гостиничный сектор действительно востребован, особенно в летний период. Но это сейчас. Внешнеполитическая ситуация переменчива, и когда-нибудь Евросоюз откроет нам границы, и того турпотока в Псковскую область, как сейчас, уже не будет.

«Псков — это не тот регион, куда часто приезжают люди из других городов, как бы резко это ни звучало для нас, жителей Пскова. Регулярно граждане приезжают на какие-то курорты, например, Черноморского прибережья. В Псков приезжают посмотреть. Когда внешнеполитическая ситуация в стране нормализуется, я уверен, что гостиницы, которые сейчас активно открываются, будут пустовать. Давайте не забывать о тех, кто сдает квартиры в аренду на короткий срок. Их великое множество. Вот у меня несколько раз была потребность. Я селил гостей различных, ко мне приезжали. Открывал на "Авито" карту. Я, если честно, был изумлен такому обилию хороших, именно с ремонтом, с чистым бельем квартир. А также еще и гостиниц. Поэтому медаль за отвагу надо дать этим товарищам, которые открывают гостиничный бизнес. Пожелать им удачи. Ну и, конечно, пожелать, чтобы они не разорились, когда ситуация поменяется. Бизнесмен всегда должен смотреть наперед, и не на один год, а на несколько лет вперед».

В последние года два спрос на гостиницы в Псковской области превышает предложение, особенно в пиковые даты, отмечает президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-запада «Астур» Гелена Самохвалова и с нетерпением ждет открытия отелей, которые сейчас строятся. По ее мнению, они будут востребованы. Да и давно существующие гостиницы не будут обижены - даже если границы откроют, люди все равно будут ездить к нам в гости.

«Поскольку динамика роста числа туристов в Псковской области в среднем 40% каждый год, то мы уверены, что все коллективные средства размещения, которые есть и которые будут, будут востребованы и никто не останется обиженным. Что касается смягчения санкций Евросоюза, конечно, люди, возможно, захотят опять посетить европейские страны. Но за время пандемии и санкционного режима очень большой шаг вперед делал в развитии внутренний туризм. Соответственно, люди поняли, что они свою страну не знают. И вот я только что провела ВКС, мы говорили и о Мурманске, и о Дальнем Востоке. Я не думаю, что прямо сейчас все ломанутся в Европу. Во-первых, ценовой аспект. Мы видим, сколько сейчас стоят евро и доллар. И это будет достаточно дорогой отдых в Европе. Не говоря уже об отношении к россиянам. Здесь я, конечно, не профессиональный политик, но я думаю, что надо будет еще не один год, чтобы восстановились эти связи».

В то, что Евросоюз в ближайшее время откроет границы и часть нашего турпотока хлынет в другие страны, никто из наших спикеров особо не верит. Многие из них рисуют перспективы гостиничного бизнеса в позитивном ключе: внутренний туризм набирает обороты, существующие отели (даже допотопные) в пиковый сезон трещат от туристов по швам, процветающая посуточная сдача квартир (во многих случаях нелегальная) в этом плане особой конкуренции не представляет, поэтому открытие в Пскове новых отелей, которые сейчас находятся в разной степени готовности, для многих экспертов является долгожданным событием. Другой вопрос — как бы так сделать, чтобы гостиницы были заполнены не только в сезон, но и в межсезонье. В этом плане, по мнению наших экспертов, туристов надо удивлять не только достопримечательностями, но и интересными событийными мероприятиями. А они по большей части концентрируются в самые «ходовые» для притока туристов дни.

Татьяна Иванова

Источник: Псковская Лента Новостей
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