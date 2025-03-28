Туризм

Денис Иванов: Туристы должны понимать, в каком сакральном месте они находятся

Посещающие Псков туристы должны понимать, в каком сакральном месте они находятся, заявил депутат Псковской городской Думы по округу №15 Денис Иванов, отвечая на вопрос корреспондента Псковской Ленты Новостей об актуальности установки памятников княгине Ольге и князю Довмонту. Решение поставить два новых монумента было принято сегодня, 28 марта, на 34-й сессии гордумы.

«История появления христианства на Руси тесно связана с нашим городом, именно с княгиней Ольгой, поэтому увековечить данный факт - наша обязанность. Я за то, чтобы был не один памятник, а их было больше, чтобы туристы, которые приезжают, понимали в каком сакральном месте они находятся», - сказал Денис Иванов.

Напомним, в Пскове уже есть два памятника княгине Ольге. Работа скульптора Вячеслава Клыкова была открыта на Октябрьской площади 23 июля 2003 года в дни празднования 1100-летия первого упоминания Пскова в летописи. Днем ранее напротив гостиницы «Рижская» был открыт другой памятник княгине Ольге - работы скульптора Зураба Церетели.

Третий памятник поставят на площади напротив аэропорта.

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На сегодняшней сессии самый важным депутат выделил годовой отчет начальника УМВД России по городу Пскову. «Мы большую часть времени посвятили вопросам безопасности города. Одной из основных тем остаются электросамокаты. Летний сезон начинается, а вопрос безопасности так до сих пор и не решен», - подчеркнул Денис Иванов.