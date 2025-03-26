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Общество

34-я сессия Псковской гордумы: Отчет начальника полиции, два новых памятника и 260 млн в бюджет

28.03.2025 16:06|ПсковКомментариев: 0

Псковская городская Дума седьмого созыва собралась на очередную 34-ю сессию. Заседание прошло 28 марта в здании городской Думы, присутствовали 23 депутата из 25.

Основная повестка дня сессии включала 25 вопросов, среди них — установка в Пскове двух новых памятников, отчет начальника УМВД России по городу Пскову о результатах работы за 2024 год, вопрос внесения изменений в бюджет города Пскова на 2025-2027 годы. Подробнее о принятых на сессии решениях — в репортаже корреспондента Псковской Ленты Новостей.

 

Ключевыми событиями сессии стали сразу несколько тем, к которым стоит отнести отчет начальника УМВД России по городу Пскову и установку памятников княгине Ольге и князю Довмонту. 

Отчет начальника УМВД России по городу Пскову о результатах работы за 2024 год

С докладом к депутатам обратился начальник УМВД по городу Пскову Сергей Сурин. Он подвел итоги работы полиции города за прошедший год. В своем докладе начальник уделил особое внимание раскрываемости преступлений и обеспечению безопасности граждан.   

В центре внимания находилось обеспечение безопасности более полутора тысяч массовых мероприятий на территории Пскова, сотрудники полиции обеспечили безопасность более 600 тысяч граждан. 

«При помощи граждан и отряда "Дружина" было пресечено семь административных правонарушений», - сказал Сергей Сурин. 

По итогам прошлого года в городе было развернуто 474 камеры видеонаблюдения, большинство из которых установлены в местах массового скопления людей. Система «Безопасный город» способствовала оперативности раскрытия 56 преступлений и выявлению почти тысячи административных правонарушений на улицах города. В результате комплекса мер на 20% уменьшилось количество преступлений, совершенных в общественных местах, и на 10%, совершенных на улицах города. 

Также решались вопросы по обеспечению безопасности дорожного движения. В этой части депутатов волновал вопрос регламентации передвижения лиц на средствах индивидуальной мобильности. Депутат Денис Иванов («Единая Россия») уверен, что развитие служб доставки и перемещение курьеров на самокатах, вес которых значительно превышает 35 килограммов (законодательно разрешено передвижение по тротуарам только на средствах индивидуальной мобильности весом менее 35 кг - ред.), несут в себе реальную угрозу и требуют более действенных мер по предотвращению дорожно-транспортных происшествий с участием СИМ.

Начальник УМВД по Пскову доложил, что в прошлом году в городе произошло 58 дорожно-транспортных происшествий с участием лиц, передвигающихся на средствах индивидуальной мобильности. Из них 14 участников ДТП на СИМ получили травмы Погибших не было подчеркнул Сергей Сурин.

Не оставил без внимание Сергей Сурин и рост числа преступлений в сфере информационно-коммуникационных технологий.

«Количество преступлений, связанных с компьютерной информацией, увеличилось со 119 до 596. Практически каждый день проводятся проверки по сообщению граждан о мошенничестве, совершенных в отношении них с использованием информационных телекоммуникационных технологий», - сказал Сергей Сурин. 
 
Отмечена и раскрываемость преступлений в сфере оборота наркотиков. На территории города Пскова выявлено 209 подобных преступлений. 
 

Также внимание было уделено некомплекту личного состава. На данный момент в Пскове не хватает более 100 человек, большинство вакантных должностей относятся к сержантскому составу. Основной проблемой нехватки кадров начальник ведомства обозначил низкую заработную плату, но подчеркнул, что сейчас идет проработка увеличения денежного довольствия. «Уже сейчас каждые полгода мы выплачиваем нашим сотрудникам премии в размере около 30 тысяч рублей», - сказал Сергей Сурин. 

Депутаты приняли доклад к сведению. 

Установка памятников княгине Ольге и князю Довмонту

Речь об установке памятников равноапостольной княгине Ольге и князю Довмонту-Тимофею шла не один год. На 34-й сессии было принято окончательное решение установить оба монумента.

Однако, если установка монумента князю Довмонту не привела к разногласиям, то памятник княгине Ольге вызвал ряд споров.

Депутат Александр Баев (КПРФ) выразил недоумение: «Зачем городу третий памятник Ольге?». Он задался вопросом, в том числе, и финансирования установки монумента. 

«Городу памятник обойдется бесплатно, средства будут выделены из бюджета области», - ответил на вопрос депутата глава города Пскова Борис Елкин. 

Тем не менее Александр Баев призвал направить данные средства на увековечение памяти героев специальной военной операции. Глава города объяснил депутатам, что на эти цели также предусмотрено финансирование из областного бюджета, и данный вопрос не оставлен без внимания. 

Несмотря на разногласия, решение установить памятник княгине Ольге на площади перед псковским аэропортом было принято. Его поддержали 20 депутатов из 23 присутствующих. 

Отметим, что памятник князю Довмонту будет установлен на перекрестке улицы Леона Поземского и Советской набережной.

Бюджетный блок

Не оставили депутаты без внимания и вопрос внесения изменений в бюджет города Пскова на 2025-2027 годы. Доходная часть бюджета на этот год увеличится на 260,4 млн рублей, в том числе по группе «Безвозмездные поступления» - на 260,2 млн рублей.

80-летие Победы

Изменения и дополнения в положение о присвоении звания «Почетный гражданин города Пскова» на сессии также поддержали. Они были разработаны с целью реализации предложения президента РФ в рамках подготовки празднования 80-летия Великой Победы. 

Теперь городская Дума имеет право принять решение о присвоении этого звания в 2025 году более чем двум претендентам из категории лиц «участники Великой Отечественной войны» без предъявления требований к основаниям для присвоения звания и перечню соответствующих документов.

Депутаты единогласно проголосовали «за».

Территориальные общественные самоуправления

Почти на каждой сессии депутаты Псковской городской Думы утверждают границы территориальных общественных самоуправлений. Сегодняшняя встреча не стала исключением. Депутаты утвердили границы территорий, на которых осуществляются территориальные общественные самоуправления «Текстильная 4», «Шестака 10», «Юрия Гагарина 7А» и «Коммунальная 69».

Мемориальная доска Павлу Горбоконенко

Депутаты приняли решение установить мемориальную доску Герою России (посмертно) гвардии майору Павлу Горбоконенко. Доска появится на фасаде дома на улице Шестака, 23.

Павел Горбоконенко, заместитель командира 177 отдельного отряда специального назначения по военно-политической работе 2 отдельной гвардейской ордена Жукова бригады специального назначения, родился 11 сентября 1987 года в Благовещенске, Амурская область. Учился в школе №10 города Благовещенска. В 2010 году окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского.

Участник специальной военной операции. 4 июня 2023 года отряд российских военнослужащих под командованием майора Горбоконенко осуществлял охрану государственной границы в районе села Новая Таволжанка Белгородской области. При проведении обхода закреплённой территории и проверки близлежащих объектов Горбоконенко вскрыл попытку перехода противником государственной границы. Передав координаты местоположения на командный пункт батальонной тактической группы, офицер вместе с вверенной ему группой вступил в бой с превосходящими силами противника. 

В течение часа, ведя неравный бой, оттянув силы противника на себя, майор Павел Горбоконенко обеспечил возможность атаки группы усиления во фланг вражеского подразделения. Нанесённый урон заставил противника отступить. В ходе ведения боя огнём стрелкового оружия и гранатомётов были уничтожены несколько боевых бронированных машин и большая часть группы боевиков. 

Грамотными и умелыми действиями офицер предотвратил попытку проведения провокации и прорыва через государственную границу, но в бою получил смертельное ранение. Ценой своей жизни предотвратил нападение вражеской диверсионной группы на мирных жителей Белгородской области.

31 июля 2023 года указом президента Российской Федерации присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

Финансирование работ по изготовлению и установке мемориальной доски будет производиться в 2025 году в рамках муниципальной программы «Культура и сохранение историко-культурного наследия на территории муниципального образования "Город Псков"».

«Уважаемые коллеги, повестка сессии исчерпана. Объявляю 34-ую очередную сессию Псковской городской Думы закрытой», – заключил Александр Гончаренко.

Таким образом, депутаты рассмотрели важные для Пскова вопросы. По итогам сессии в городе увеличится количество памятников, установят мемориальную доску. Ветераны Великой Отечественной войны смогут в упрощенном порядке быть представлены к званию почетных граждан. А также Псков пополнился новыми территориальными общественными самоуправлениями, что позволит благоустроить придомовые территории или подъезды на нескольких улицах. 

Александра Мошина 

Теги: #Гордума #сессия
Источник: Псковская Лента Новостей
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