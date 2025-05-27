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Более 7 тысяч путевок в санатории оформили члены псковских профсоюзов за 5 лет

В лечебно-профилактические учреждения за период с 2020 по 2025 год члены профсоюзов в Псковской области оформили 7 385 путевок, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с XXVIII конференции Псковского облсовпрофа, которая проходит 5 июня.

С докладом за отчетный период выступил председатель Псковского областного совета профессиональных союзов Игорь Иванов.

«Для членов профсоюзов в 2020-2025 годах предоставлено, реализовано 7 385 профсоюзных путевок в наши лечебно-профилактические учреждения», - сообщил Игорь Иванов.

Напомним, в число учреждений профсоюзов Псковской области входят, в частности, санатории «Хилово», «Череха» и «Голубые озера». Одна из главных здравниц - санаторий «Хилово» - недавно отметила 160-летие.

Ранее сообщалось, что количество членов профсоюзов в Псковской области в 2024 году составило 41 652 человека и увеличилось по сравнению с 2023 годом на 312 человек.