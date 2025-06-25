Многолетние свалки могут ликвидировать по маршруту Псковской тропы

Многолетние свалки мусора, обнаруженные создателями Псковской тропы, могут ликвидировать сообща с регоператором по обращению с ТКО в Псковской области ООО «Экогрупп». Создатель туристического маршрута Михаил Чикуров и команда примут активное участие в уборке. Об этом он рассказал в эфире программы «Экосреда» на ПЛН FM (102,6 FM).
Он отметил, что до одной из них может проехать техника для ее уборки, для другой же нужна техника более специализированная.
Ведущий передачи, член экспертного совета Российского экологического движения Сергей Елизаров предложил обратиться с предложением помочь в уборке к региональному оператору.
«Замечательный идея, мы с удовольствием присоединимся», - ответил Михаил Чикуров.
Туристическую тропу длиной 170 километров презентовали в Туристском информационном центре Псковской области 10 марта 2023 года - это протяжённый маршрут, соединяющий самые красивые места и достопримечательности региона.
Программа «Экосреда» выходит при поддержке завода «Титан-Полимер»