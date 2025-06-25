Туризм

Многолетние свалки могут ликвидировать по маршруту Псковской тропы

Многолетние свалки мусора, обнаруженные создателями Псковской тропы, могут ликвидировать сообща с регоператором по обращению с ТКО в Псковской области ООО «Экогрупп». Создатель туристического маршрута Михаил Чикуров и команда примут активное участие в уборке. Об этом он рассказал в эфире программы «Экосреда» на ПЛН FM (102,6 FM).

«По тропе, когда мы ее маркировали, мы немножко прибрались, но кое-где наткнулись на уже многолетние залежи мусора. Местную администрацию, конечно, поставили в известность, но, по нашей информации, эти залежи остались там в неприкосновенности лежать. Как правило, это бытовые отходы местных жителей из близлежащих деревень», - сказал Михаил Чикуров.

Он отметил, что до одной из них может проехать техника для ее уборки, для другой же нужна техника более специализированная.

Ведущий передачи, член экспертного совета Российского экологического движения Сергей Елизаров предложил обратиться с предложением помочь в уборке к региональному оператору.

«Пользуясь возможностью, конечно, хотели бы попросить, чтобы Псковская тропа была чище. Я обязательно, как общественник, с директором пообщаюсь. Возможно, попробуем организовать. Пригласим волонтеров, поможем общими усилиями», - предложил Сергей Елизаров.

«Замечательный идея, мы с удовольствием присоединимся», - ответил Михаил Чикуров.

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Туристическую тропу длиной 170 километров презентовали в Туристском информационном центре Псковской области 10 марта 2023 года - это протяжённый маршрут, соединяющий самые красивые места и достопримечательности региона.

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Программа «Экосреда» выходит при поддержке завода «Титан-Полимер»