Туризм

Фотофакт: Продолжается строительство гостиницы на псковской ТЭЦ

На набережной реки Великой в Пскове активно возводится новая четырёхзвёздочная гостиница в бывшем главном корпусе Псковской тепловой электростанции, сообщили Псковской Ленте Новостей в управляющей компании «Новый квартал».

Фотографии: «Новый квартал»

По информации от застройщика известно, что здание будет включать 155 комфортабельных номеров разных категорий и 18 специализированных помещений, среди которых массажные кабинеты, магазины, фотостудии.

Также запланировано открытие аква-центра, спа-салона, заведений общепита и просторной зоны для проведения больших торжественных мероприятий.

Вести в эксплуатацию объект планируется в первом полугодии 2026 года.