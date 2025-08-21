Туризм

Тренд на избинг: псковские миллениалы увлеклись тихим туризмом

Летом 2025 года жители Пскова всё чаще стали отдавать предпочтение спокойному и экологичному отдыху вдали от популярных туристических центров. В качестве мест, где можно замедлиться и побыть в уединении, миллениалы выбирают деревенские избы, глэмпинги и экоотели. Как следует из совместного исследования МегаФона и сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов Островок, число бронирований из Пскова в малых городах увеличилось примерно на 3-15%. При этом специалисты оператора отмечают рост популярности избинга — размещения в домах в традиционном русском стиле.

Фото: МегаФон

По данным аналитиков, с начала года заметно увеличился спрос у россиян на путешествия по малым городам страны с богатым историко-культурным наследием. Например, число бронирований в Рыбинске выросло более чем на треть относительно прошлого года, в Переславле-Залесском и Ростове Великом — на 15%, в Пскове и Кисловодске — на 10%, в Суздале, Костроме, Выборге и Великом Новгороде — на 7%, а в Сергиевом Посаде — на 5%.

«Мы видим повышенный интерес туристов к путешествиям по направлениям, где сохраняется историческая и культурная самобытность, а ритм жизни задает более спокойный темп. Одновременно с этим в малых городах активно развивается туристическая инфраструктура в русском стиле: на Островке путешественники могут забронировать отреставрированные избы, старинные терема или дизайн-отели, вдохновленные национальным колоритом. Такие поездки становятся возможностью глубже познакомиться с культурой русской провинции: изучить местные традиции, посетить музеи и культурные центры, поучаствовать в ремесленных мастер-классах», — отметила управляющий директор сервиса Островок Дарья Кочеткова.

Эксперты отмечают, что избинг стал одним из главных трендов сезона: летом 2025 года трафик на сайты с предложениями такого формата проживания вырос на 23% по сравнению с июнем-августом 2024-го. Наибольший интерес к «тихому туризму» проявляют жители Пскова в возрасте от 35 до 44 лет, на них приходится 32% пользователей ресурсов. Далее следуют туристы 45-54 лет (20%) и 25-34 лет (8%). Меньше всего таким досугом увлекаются поколение до 25 лет и люди более старшего возраста, доля которых в сумме составила 2%.

В Пскове отдых в русском стиле чаще всего выбирают женщины — их доля составляет 53% от всех интересующихся таким форматом путешествий, а на мужчин приходится 47% данных.