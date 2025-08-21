Туризм

Новая парковка появится в псковской деревне Толбица

На обустройство новой парковки в деревне Толбица Псковского района могут выделить 1 029 310 рублей, следует из информации, опубликованной на портале единой информационной системы в сфере госзакупок.

Как сообщается в документах, основная цель ремонта состоит в восстановлении транспортно-эксплуатационного состояния участков автомобильных дорог в рамках подпрограммы «Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» муниципальной программы «Развитие транспортного обслуживания населения на территории Псковского района».

Источник финансирования: бюджет Псковского района за счет субсидий из областного бюджета в размере 99% и софинансирования муниципального образования 1%.

Дата окончания выполнения работ: до 15 ноября текущего года. Подрядчика определят 22 сентября.

Ранее сообщалось, что администрация Псковского района заказала строительство причала на побережье Псковского озера в деревне Толбица. Начальная цена контракта составляла 4 млн 368 тысяч рублей. Однако заявок не исполнение контакта не поступило.