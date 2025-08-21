Туризм

Илианна Петрова: Мы видим высокий интерес туристов к Псковской области

За лето в регионе состоялось порядка 20 крупных мероприятий, сообщила в эфире радио «ПЛН FM» министр культуры Псковской области Илианна Петрова.

По словам гостьи студии, несмотря на завершение высокого сезона, активность сохраняется, а культурная программа продолжает привлекать большое количество гостей.

Илианна Петрова подчеркнула, что фестивали проводятся не только в самом Пскове, но и охватывают разные муниципалитеты, формируя привлекательную туристическую карту региона. Каждый район получил поддержку и реализовал собственные уникальные проекты.

«Мы видим высокий интерес туристов, фестивалей проходит огромное количество, культурная повестка региона остаётся насыщенной», — добавила Илианна Петрова.