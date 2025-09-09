Туризм

Спрос на авиабилеты к Китай на фоне введения безвиза вырос почти в 2 раза

После объявления о том, что с 15 сентября Китай на 30 дней вводит безвизовый режим для россиян, спрос на авиабилеты в Китай вырос почти в два раза, сообщили в нескольких сервисах по бронированию билетов и путешествий.

Так, по данным сервиса «Яндекс Путешествия», с момента объявления о безвизовом режиме число купленных авиабилетов выросло в 1,9 раза.

По данным сервиса путешествий «Туту», продажи авиабилетов в Китай в период с 15 сентября по 31 декабря 2025 года выросли на 34% по сравнению с 2024 годом.

В «Авиасейлс» добавили, что число поисков билетов из России увеличилось на 350% по сравнению со средними значениями последнего месяца, пишут «Известия».

«Сейчас авиасообщение между Россией и Китаем насчитывает порядка 150 рейсов в неделю из различных городов, выполняемых разными авиакомпаниями», — отметил соруководитель комитета по въездному туризму Российского союза туриндустрии Александр Мусихин.

Окончательная динамика турпотока, по словам эксперта, будет зависеть от развития полетных программ и ценовой политики перевозчиков.

Напомним, Пекин ввел на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян.