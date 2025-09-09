Туризм

Начинается видеотрансляция пресс-конференции о туристических рекордах Псковской области

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию пресс-конференции, посвященной актуальным вопросам развития туризма в Псковской области, которая стартует на площадке объединенного пресс-центра Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

На вопросы ведущего Артема Татаренко и представителей псковских СМИ ответит министр туризма Псковской области Марина Егорова.

Какими туристическими рекордами может похвастаться Псковская область? Какие виды туризма на сегодняшний день наиболее востребованы? Какие меры поддержки оказываются региональным правительством для развития гастрономического и экологического туризма?

Могут ли наши средства размещения удовлетворить спрос гостей? В каких муниципалитетах скоро появятся модульные отели? Чего не хватает псковскому туризму для полного счастья?