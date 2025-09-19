Туризм

У путешественника Марка Мордовцева пытались отобрать флаг Псковской области в Перу

У зимнего пловца, обладателя титула чемпиона мира (WS) и педагога высшей категории Марка Мордовцева, который находится в настоящее время в кругосветном путешествии, пытались отобрать флаг Псковской области на Мачу Пикчу в Перу. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Фотографии: Telegram-канал Марка Мордовцева

«Мы добирались сюда трое суток, и по традиции я хотел сфотографироваться с флагом родного города Пскова и передать "привет" — так я делаю во всех странах своей кругосветки. Но вместо радости встречи с легендарным Мачу-Пикчу на нас налетела охрана. У меня отобрали телефон, заставили удалить фото и видео, а заодно пригрозили полицией. Я пытался объяснить, что это флаг моего города, показал фото из других стран, показал свою страницу на "Википедии" и рассказал, что Перу - это моя 38-я страна кругосветки. Но всё бесполезно. Охранники преследовали нас до самого выхода», - поделился Марк Мордовцев.

Мачу-Пикчу – город цивилизации инков, расположенный в Андах на территории Перу, над долиной реки Урубамба. Город был основан в XV веке, а позже заброшен. Мачу-Пикчу известен тем, что все стены построены без использования склеивающего материала. Также здесь есть необычные астрономические сооружения. С вершины открываются панорамные виды.

Ранее сообщалось, что Марк Мордовцев сделал фото с флагом региона в Токио.