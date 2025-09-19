Перспективы строительства гостиницы на острове имени Залита оценил Валерий Лесников

Перспективы строительства гостиницы на острове имени Залита оценил экс-председатель регионального отделения «Опоры России» Валерий Лесников, комментируя в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей проведение публичных слушаний по этому вопросу.
Валерий Лесников прокомментировал планы по строительству, отметив ряд существенных сложностей.
Он также добавил, что несмотря на проработку концепции и проекта, которые создаются уже на протяжении полутора лет, конкретные очертания будущего объекта гостеприимства пока неизвестны.
«К сожалению, 1,5 года этим занимаемся и завершим точно не в этом сезоне», — заключил экс-председатель регионального отделения «Опоры России».
Между тем, публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на строительство гостиницы пройдут на острове имени Залита 7 октября в 12:00. Предложения и замечания по проекту принимаются в письменной форме в администрации Псковского района по адресу: город Псков, улица Олега Кошевого, а также непосредственно в ходе проведения слушаний.