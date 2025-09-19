Псковcкая обл.
Туризм

Перспективы строительства гостиницы на острове имени Залита оценил Валерий Лесников

22.09.2025 12:55

Перспективы строительства гостиницы на острове имени Залита оценил экс-председатель регионального отделения «Опоры России» Валерий Лесников, комментируя в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей проведение публичных слушаний по этому вопросу. 

Валерий Лесников прокомментировал планы по строительству, отметив ряд существенных сложностей.

«Планировать можно много, но технически на сегодняшний день это выполнить очень сложно. Нет смысла говорить о звездности гостиниц, когда у нас на сегодня нечем привезти стройматериалы на остров имени Залита. Есть единственный паром "Куопио", на котором возможно было бы возить стройматериалы, но он не в рабочем состоянии уже второй год. Конечно, у нас двигается вопрос о перезонировании земельных участков, по подготовке концепции и проекта, но очень сложно понять, какая гостиница вообще будет», — заявил Валерий Лесников.

Он также добавил, что несмотря на проработку концепции и проекта, которые создаются уже на протяжении полутора лет, конкретные очертания будущего объекта гостеприимства пока неизвестны.

«К сожалению, 1,5 года этим занимаемся и завершим точно не в этом сезоне», — заключил экс-председатель регионального отделения «Опоры России».

Между тем, публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на строительство гостиницы пройдут на острове имени Залита 7 октября в 12:00. Предложения и замечания по проекту принимаются в письменной форме в администрации Псковского района по адресу: город Псков, улица Олега Кошевого, а также непосредственно в ходе проведения слушаний.

Пресс-портрет
Лесников Валерий Семенович
Источник: Псковская Лента Новостей
