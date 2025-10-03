Туризм

Санатории Псковской области заработали 312 миллион рублей за лето

Санатории Псковской области заработали 312 миллион рублей за лето. Об этом сообщает на портале бронирования Санатории-России.рф.

Портал бронирования представил рейтинг самых популярных регионов страны для санаторно-курорного отдыха по итогам лета 2025 года. Рейтинг составлен на основании данных количества отдохнувших в санаториях.

По данным Санатории-России.рф, санатории Псковской области заработали 312 миллион рублей за прошедшее лето, на 9% больше, чем годом ранее.

В санаториях Псковской области отдохнули почти 8 тысяч человек за три летних месяца 2025 года. Количество гостей санаториев Северо-Западного федерального округа за лето-2025 составило 120 тысяч человек.

По словам члена правления национальной курортной ассоциации Евгения Терентьева, несмотря на незначительное общее снижение турпотока, многие регионы и федеральные округа показали положительную динамику в доходах, что свидетельствует об увеличении средней стоимости путевок и эффективности маркетинговых стратегий.