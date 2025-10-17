Псковcкая обл.
Туризм

Почти четверть россиян путешествуют ради косметических процедур — опрос

20.10.2025 11:16

Практически четверть опрошенных россиян выезжают в другие города или регионы страны ради проведения косметических и эстетических процедур. Об этом сказано в совместном исследовании сервисов «Авито Путешествия» и «Авито Услуги».

Изображение: нейросеть «Шедеврум»

Наибольшей популярностью бьюти-туризм пользуется среди молодежи: 11% опрошенных в возрасте 18-24 лет и 11% в группе 25-34 регулярно совмещают поездки с косметическими процедурами, пишет ТАСС.

По данным опроса, около 44% бьюти-путешественников готовы совершать поездки в соседние населенные пункты, находящиеся на расстоянии до 50 км, 43% - в пределах своего региона. Еще 13% респондентов рассматривают возможность бьюти-путешествий в другие регионы страны. Среди жителей городов-миллионников чаще всего такие туры выбирают в Омске (24%) и Перми (23%).

Главной причиной популярности такого вида туризма 29% россиян назвали возможность совместить процедуры с отдыхом. На втором месте - высокое качество услуг (27%), на третьем - наличие уникальных процедур, недоступных по месту жительства (26%).

Среди опрошенных россиян наибольшей популярностью пользуются салонный уход за волосами и парикмахерские услуги (46%), а также смена имиджа (36%). Далее следуют косметология и аппаратные процедуры. СПА и релакс-услуги выбрали 30% респондентов, при этом мужчины (31%) оказались немного активнее женщин (29%).

По данным аналитиков, более четверти россиян регулярно обращаются к услугам индустрии красоты и ухода, до 1-2 раз в неделю. Средний чек за одно посещение составляет 4 800 рублей, при этом молодежь 18-24 лет готова тратить значительно больше - свыше 6 000 рублей. Онлайн-опрос проводился в октябре 2025 года среди 10 тысяч россиян в возрасте от 18 лет. 


20.10.2025, 12:070 Псковские школьники и студенты могут стать участниками Кубка CTF России по кибербезопасности 20.10.2025, 12:050 Начинается видеотрансляция проекта «Деловой полдень» 20.10.2025, 11:470 Новый автобусный рейс Псков – Москва начнет курсировать с 21 октября 20.10.2025, 11:270 В Псковском филиале университета ФСИН состоялся день открытых дверей
20.10.2025, 11:170 Пять артиллерийских снарядов идентифицировали в великолукской деревне Лычево 20.10.2025, 11:160 Почти четверть россиян путешествуют ради косметических процедур — опрос 20.10.2025, 11:040 Из двора на улице Розы Люксембург в Великих Луках эвакуировали брошенный автомобиль 20.10.2025, 10:590 Дом сгорел в невельской деревне Усть-Долыссы
20.10.2025, 10:570 Псковичей приглашают на бизнес-миссию в Армению 20.10.2025, 10:510 Уголовное дело возбудили по факту незаконной вырубки 900 деревьев в Печорском округе 20.10.2025, 10:500 Летняя кухня и баня горели в псковской деревне Кузнецово 20.10.2025, 10:470 «Деловой полдень»: Университет и бизнес. Модели эффективного взаимодействия
20.10.2025, 10:400 Россияне оформили свыше 1 миллиона самозапретов на кредиты в сентябре 20.10.2025, 10:290 Ретроспектива: незнакомая площадь Ленина 20.10.2025, 10:270 Жилой дом горел в новосокольнической деревне Минино 20.10.2025, 10:250 Котята рыси попали в фотоловушку в Псковской области
20.10.2025, 10:210 Автомобиль Audi подожгли в гдовской деревне Луневщина 20.10.2025, 10:200 Поганкины палаты и Картинная галерея в Пскове закрыты 20 октября 20.10.2025, 10:080 Женщина погибла при пожаре в Новосокольниках из-за неосторожности при курении 20.10.2025, 10:030 67% псковичей оказывают родителям финансовую помощь — опрос
20.10.2025, 10:000 ДТП затрудняет движение на Рижском проспекте в Пскове 20.10.2025, 09:440 По четырем адресам в Пскове 20 октября проверят систему оповещения 20.10.2025, 09:410 Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев заявил о конце мигрантского беспредела 20.10.2025, 09:150 Пенсии в ноябре выплатят раньше из-за праздников
20.10.2025, 09:000 ПЛН продолжает прием предложений в рамках проекта «100 самых влиятельных псковичей-2025» 20.10.2025, 09:000 Число получателей единого пособия на детей достигло почти 10 млн 20.10.2025, 08:410 Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП на трассе «Великий Новгород – Псков» 20.10.2025, 08:400 Псковские каратисты вернулись с медалями с открытого первенства Гомельской области по Каратэ WKF
20.10.2025, 08:200 Цены на шиномонтаж в России подскочили на 13-29% за год 20.10.2025, 08:000 Снижение ключевой повлияет на ВВП только в 2027-м — Счетная палата 20.10.2025, 07:300 Пскович запечатлел самую яркую комету года в России над Псковским районом 20.10.2025, 07:000 Международный день поваров отмечают 20 октября
19.10.2025, 22:000 Последнюю инспекцию памятников археологии за 2025 год провели в Псковской области 19.10.2025, 21:400 Михаил Ведерников: От качества дорог зависит безопасность людей 19.10.2025, 21:200 Сотрудники Арбитражного суда Псковской области выполнили нормативы ГТО 19.10.2025, 21:000 В госархиве рассказали о мысе, который носит имя уроженца Псковской области
19.10.2025, 20:400 Облачность уплотнится на Северо-Западе России на предстоящей неделе 19.10.2025, 20:200 Стали известны подробности драки замгубернатора Вологодской области с псковским предпринимателем 19.10.2025, 20:000 В великолукском отделении партии «Единая Россия» отметили День отца 19.10.2025, 19:400 Митрополит Матфей совершил Литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе 
19.10.2025, 19:200 ФК «Луки-Энергия» проиграл «Зениту-2» в первенстве России 19.10.2025, 19:000 Скорость ограничат на пяти участках трассы Р-23 «Псков» 20 октября 19.10.2025, 18:400 Житель Пыталово празднует 100-летний юбилей 19.10.2025, 18:200 В Пскове состоялся лицейский бал в стиле XIX века
19.10.2025, 18:000 Криминалисты провели открытый урок для псковских школьников 19.10.2025, 17:400 До -5 градусов опустится температура воздуха в Псковской области 20 октября 19.10.2025, 17:200 Два автомобиля столкнулись на перекрёстке улиц Труда и Школьной в Пскове 19.10.2025, 17:002 Замгубернатора Вологодской области подрался с псковским предпринимателем
19.10.2025, 16:400 Гдовскому дому-интернату назначили штраф 200 тысяч рублей за нарушение пожарной безопасности 19.10.2025, 16:201 22 самовольно размещенные информационные вывески выявили в Пскове 19.10.2025, 16:000 Спортсмены клуба Nordman приняли участие в турнире по настольному теннису «Псковская ракетка 2025» 19.10.2025, 15:400 В Париже ограбили Лувр
19.10.2025, 15:200 Мастер-классы, экскурсии и угощения встречают гостей праздника в Доме ксензда в Пскове 19.10.2025, 15:000 Кубок по таврелям пройдёт в Пыталово в честь Дня народного единства 19.10.2025, 14:400 В России могут ввести штрафы для водителей за приём определённых лекарств 19.10.2025, 14:200 Участники слёта-фестиваля Союзного государства России и Беларуси посетили Изборск
19.10.2025, 14:000 118 выходных дней будет у россиян в 2026 году 19.10.2025, 13:400 Фестиваль настольных игр ко Дню отца проходит в Пскове 19.10.2025, 13:200 Мотоциклист погиб в результате ДТП в Псковском районе 19.10.2025, 13:000 Борис Елкин: Работа дорожников является фундаментом комфорта и безопасности всего города
19.10.2025, 12:402 В России предложили ввести 12-летнее обучение в школах 19.10.2025, 12:200 ДТП произошло у деревни Соловьи на трассе Р-23 «Псков» 19.10.2025, 12:000 55% псковичей положительно относятся ко Дню отца 19.10.2025, 11:400 С Днём отца поздравил великолучан глава города
19.10.2025, 11:200 Выставка Псковского музея открылась в Вологде 19.10.2025, 11:000 Скончался бас-гитарист группы Limp Bizkit Сэм Риверс 19.10.2025, 10:400 Митрополит Матфей возглавил всенощное бдение в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре 19.10.2025, 10:200 Выставка снов наивного художника Олега Матюхина открылась в Пскове
19.10.2025, 10:000 В Госдуме предложили ввести пять дополнительных выходных работающим отцам 19.10.2025, 09:400 День работников дорожного хозяйства празднуется в России 19 октября 19.10.2025, 09:200 Врач рассказала об опасности чрезмерного употребления грибов 19.10.2025, 09:000 День отца отмечается в России 19 октября
18.10.2025, 23:130 Над Псковом наблюдают полярное сияние. ФОТО 18.10.2025, 22:000 Роспатент зарегистрировал товарный знак Rolex 18.10.2025, 21:460 Водитель Kia погиб при наезде на ограждение моста в Новосокольническом районе 18.10.2025, 21:300 Открытая спортивная тренировка для отцов и детей пройдет в Пскове 19 октября
