Туризм

Почти четверть россиян путешествуют ради косметических процедур — опрос

Практически четверть опрошенных россиян выезжают в другие города или регионы страны ради проведения косметических и эстетических процедур. Об этом сказано в совместном исследовании сервисов «Авито Путешествия» и «Авито Услуги».

Изображение: нейросеть «Шедеврум»

Наибольшей популярностью бьюти-туризм пользуется среди молодежи: 11% опрошенных в возрасте 18-24 лет и 11% в группе 25-34 регулярно совмещают поездки с косметическими процедурами, пишет ТАСС.

По данным опроса, около 44% бьюти-путешественников готовы совершать поездки в соседние населенные пункты, находящиеся на расстоянии до 50 км, 43% - в пределах своего региона. Еще 13% респондентов рассматривают возможность бьюти-путешествий в другие регионы страны. Среди жителей городов-миллионников чаще всего такие туры выбирают в Омске (24%) и Перми (23%).

Главной причиной популярности такого вида туризма 29% россиян назвали возможность совместить процедуры с отдыхом. На втором месте - высокое качество услуг (27%), на третьем - наличие уникальных процедур, недоступных по месту жительства (26%).

Среди опрошенных россиян наибольшей популярностью пользуются салонный уход за волосами и парикмахерские услуги (46%), а также смена имиджа (36%). Далее следуют косметология и аппаратные процедуры. СПА и релакс-услуги выбрали 30% респондентов, при этом мужчины (31%) оказались немного активнее женщин (29%).

По данным аналитиков, более четверти россиян регулярно обращаются к услугам индустрии красоты и ухода, до 1-2 раз в неделю. Средний чек за одно посещение составляет 4 800 рублей, при этом молодежь 18-24 лет готова тратить значительно больше - свыше 6 000 рублей. Онлайн-опрос проводился в октябре 2025 года среди 10 тысяч россиян в возрасте от 18 лет.