Туризм

Названы популярные направления для отдыха в новогодние каникулы в России

Москва и Санкт-Петербург стали самыми популярными направлениями, которые бронируют россияне для отдыха в новогодние каникулы - в топ-3 также вошли горнолыжные курорты, рассказал вице-президент ассоциации "Альянс туристических агентств" Алексан Мкртчян.

«Основное направление по России — это Москва и Петербург. Понятно, что для Москвы — Петербург, а для Петербурга — Москва. Третье место — я не буду говорить конкретно курорт, но это горнолыжные курорты, любые. "Красная поляна" — номер один, дальше "Архыз", "Домбай", "Приэльбрусье", "Шерегеш", "Манжерок", "Апатиты»», — сказал Алексан Мкртчян.

Также спросом пользуются направления, связанные с Черноморским побережьем: Сочи, Крым, Геленджик, Анапа. Как объяснил эксперт, россияне приезжают сюда не купаться, а подышать морским воздухом, пишет РИА Новости.

Пятое место делят сразу несколько направлений, среди которых Казань, Калининград, Байкал и Алтай.