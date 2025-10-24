Туризм

В голосовании «Событие года в «Серебряном ожерелье» участвует номинант от Псковской области

Голосование за премию «Событие года в «Серебряном ожерелье» началось в рамках ежегодной премии «Признание и влияние», номинантом которого от Псковской области стал международный этнофестиваль «Сетомаа. Семейные встречи», сообщили в группе сети «ВКонтакте» «Министерство туризма Псковской области».

Изображение: группа сети «ВКонтакте» «Министерство туризма Псковской области»

Проект стимулирует создание новых туристических маршрутов и инициатив, запускаемых местными энтузиастами, увлечёнными историей своих регионов, отметили в посте.

Партнёрство с изданием «Фонтанка.ру» помогает популяризировать достопримечательности Северо-Запада. В электронном путеводителе публикуют истории, рекомендации и малоизвестные локации.

Голосование продлится до 10 декабря.